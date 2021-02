Primer mitin de Artur Mas en campaña: no menciona ni una vez a Junts ni Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha apelado este sábado a la "moral de victoria" en la que ha sido su primera intervención en un mitin de la campaña electoral del PDeCAT con motivo del 14-F.

Mas ha participado por vía telemática junto a la candidata a la Generalitat, Àngels Chacón, y numerosos alcaldes y cargos locales en un acto electoral del Partit Demòcrata en Reus (Tarragona).

En su intervención, Mas no ha mencionado ni una vez a JxCat, ya que ha dicho que su aproximación tiene que ser "diferente" a la de los candidatos del PDeCAT por su "posición" de expresident, más orientada a la "reflexión".

El pasado septiembre, Artur Mas anunció que se quedaba en el PDeCAT y no se uniría al proyecto de JxCat impulsado por su sucesor, Carles Puigdemont, para no contribuir a la división del independentismo, aunque entonces ya advirtió de que él no confrontaría con Junts y que potenciaría su perfil "institucional".

Pero sí que ha apelado a la "moral de victoria" en estas elecciones, que ha pedido aprovechar para demostrar "quien es más útil" a la ciudadanía.

En este sentido, ha reivindicado el voto al PDeCAT como un voto "doble" porque es "el voto del buen gobierno" y de "la libertad" de Cataluña, y ha hecho un llamamiento a la participación el 14-F.

"El que se abstiene no tiene representación en el Parlament y no la tiene durante cuatro años", ha señalado Mas, que ha insistido en que "lo que no se haga el 14-F puede durar cuatro años".