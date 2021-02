València aprueba las ayudas para autónomos y pymes a través del Plan Resistir, cerca de 30 millones de euros

De este modo, el consistorio pondrá a disposición de estos autónomos y pequeños empresarios -entre otros, del sector de la restauración, el ocio nocturno, el turismo, el deporte, la cultura y los mercados no sedentarios- 28,8 millones de euros que se distribuirán de manera directa y que llegarán hasta los 2.000 euros por beneficiario. La administración local ha subrayado que estas ayudas son "absolutamente compatibles" con otras.

El Ayuntamiento de València ha asegurado que "hay crédito suficiente" y "dinero para todo el mundo" que lo solicite y cumpla los requisitos de la convocatoria, por lo que ha hecho un llamamiento a la "calma" a la hora de pedir estas subvenciones. Así, ha destacado que se podrán reclamar durante los veinte días de plazo habilitados para ello, sin necesidad de que todas las peticiones se concentren al inicio del periodo y para no colapsar los servicios y el servidor municipal.

En este sentido, el consistorio ha aclarado que el orden de solicitud no influye en la recepción de la ayuda, cuyo pago "será inmediato". De este modo lo han explicado tras la Junta de Gobierno Local la concejala de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos, Pilar Bernabé, y los vicealcaldesa de la ciudad, Sergi Campillo y Sandra Gómez, en las ruedas de prensa que han ofrecido.

Bernabé ha indicado que estas ayudas son "muy necesarias", debido a la situación actual, y que "todo el mundo está pendiente" de ellas, al tiempo que ha recordado que ya se han producido "colapsos" en la administración local y en otras a la hora de solicitar subvenciones.

"Hay dinero para todo el mundo. No es necesario darse toda la prisa en pedir las subvenciones corriendo. No pueden entrar 10.000 personas a la vez" para ello porque "no hay servidor que lo resista, ni en el Ayuntamiento ni en la Nasa", ha afirmado. "Es importante que no se pidan todas a la vez. Es imprescindible llamar a la calma", ha dicho la titular de Sectores Económicos.

En esta línea, ha resaltado que "hay veinte días" para reclamar las ayudas aprobadas este viernes y ha insistido en que "se tiene garantizada la ayuda". A este respecto, como también han detallado Campillo y Gómez, ha explicado que la convocatoria se ha hecho "con el número de empresas que hay" en los sectores a los que se destinan, "con los IAEs" correspondientes.

Tras su aprobación este viernes en la Junta de Gobierno Local, las ayudas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de València y a partir del día siguiente a esa publicación se podrán presentar las solicitudes, como han detallado Bernabé, Gómez y Campillo y también el alcalde de València, Joan Ribó, en declaraciones posteriores a la Junta de Gobierno.

"LO MÁS RÁPIDO POSIBLE"

El primer edil ha subrayado, como han hecho los otros concejales, que estas subvenciones "se tramitarán lo más rápido posible" para que puedan llegar cuanto antes a sus destinatarios, además de reiterar que son compatibles con otras. Ribó ha recordado que están cofinanciadas, conforme contempla el Plan Resistir, por la Generalitat, la Diputación de Valencia, y los consistorios.

"Es una ayuda dirigida a muchos sectores. Hay algunos de la cultura que no están contemplados. Posteriormente, sacaremos como ayuntamientos otras ayudas. El Ayuntamiento de València, con la colaboración de la Generalitat y de la Diputación, da una ayuda a un sector afectado por la pandemia que es imprescindible para mantener las empresas, para resistir a salida de esta pandemia que nos está perjudicando muchísimo", ha expuesto el alcalde.

La administración autonómica sufragará el 62,5 por ciento de la partida total que canaliza el Ayuntamiento, mientras que la Diputación aportará el 22,5 por ciento y el consistorio el porcentaje restante. Este asciende a 4,32 millones de euros y procede de la modificación presupuestaria aprobada recientemente para asumir esta obligación.

"Vamos a tramitarlas de urgencia -y "en tiempo récord", ha añadido-, con pago anticipado de la subvención", ha señalado en la misma línea que el alcalde Pilar Bernabé, que ha asegurado que este es "el paquete de ayudas más ambicioso nunca visto en el Ayuntamiento en su historia" y ha agradecido el "enorme esfuerzo" hecho por los funcionarios municipales para hacer posible la habilitación de estas ayudas anunciadas hace dos semanas por el Consell.

La edil ha explicado que para agilizar trámites se dará primero el dinero y que posteriormente se subsanarán errores y otras cuestiones cuando se revise toda la documentación y comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. Igualmente, ha manifestado que se contará con la colaboración de diferentes delegaciones municipales y ha resaltado que se han puesto en marcha unos mecanismos para presentar una inscripción previa.

TERCEROS

A este respecto, Pilar Bernabé ha agregado que la convocatoria contempla facilidades para quien no esté familiarizado con las nuevas tecnologías, dado que permite que la instancia se pueda presentar por un tercero. Como han hecho los otros ediles ha instado a hacer la solicitud telemáticamente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, aunque ha apuntado que se puede hacer de forma presencial con cita previa.

Los vicealcaldes de València han valorado la "importancia" del acuerdo de la Junta de Gobierno y han resaltado también "tanto el volumen de la cuantía destinada para impulsar parte del sector productivo, como por la agilidad del gobierno para adherirse e impulsar este plan que implica tres administraciones".