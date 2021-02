Mogán pide que se aceleren las pruebas para determinar la edad de 500 menores migrantes que se sospecha que son mayores

Según ha informado el Ayuntamiento, este viernes ha tenido lugar una nueva Junta Local de Seguridad Extraordinaria en Mogán para analizar los resultados de las actuaciones que de forma coordinada entre las entidades implicadas se han puesto en marcha para controlar las incidencias protagonizadas por las personas migrantes acogidas en los complejos alojativos de las zonas turísticas.

En este sentido, los datos reflejan que la presencia de las unidades especiales de la Guardia Civil han contribuido a reducir los incidentes, pero también se ha manifestado la necesidad de acelerar las pruebas de determinación de la edad ya que se estima que en Canarias de 2.000 menores extranjeros no acompañados al menos 500 podrían ser adultos.

Por su parte, en la actualidad hay más de 2.600 menores extranjeros no acompañados en Canarias -más de 500 en Mogán- y que el protocolo de determinación de la edad existente entre Fiscalía de Menores, el Instituto de Medicina Legal y Policía Nacional "no está yendo lo rápido que nos gustaría", ha dicho la viceconsejera regional de Derechos Sociales, Gemma Martínez.

"Faltan unas 2.000 pruebas por hacer y estamos hablando de un colectivo -posibles mayores de edad- que estaría ocupando plazas de menores extranjeros no acompañados financiadas por el Gobierno de Canarias".

Martínez ha asegurado que se ha puesto en contacto con las diferentes entidades y organismos que participan en el proceso de determinación de la edad para "animarles a agilizar estas pruebas", algo que confía en lograr. "Hasta que no se hagan las pruebas y no se determine la edad de estas personas, no se les puede entregar documentación, no se les puede enviar a las escuelas ni a los centros de formación", ha explicado.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans, ha afirmado que "la sensación de inseguridad ha mejorado" y ha confirmado que la reubicación de personas migrantes desde hoteles a los recursos asistenciales continúa y que el complejo turístico Arguineguín Park se vaciará completamente este domingo.

Sin embargo, no ofrecido una fecha específica para la reubicación de todas las personas migrantes acogidas en las zonas turísticas. En Mogán permanecen en los hoteles y complejos de apartamentos más de 2.200 extranjeros irregulares.