El truco para que tu casa siempre huela bien (con un solo clic) lo tiene Alexa... ¡y cuesta 30 euros!

Entrar a casa y que huela bien es uno de los pequeños placeres de la vida. ¿Por qué? Porque no es tan fácil lograrlo como parece. Las actividades que llevamos en la cocina (con las sustancias que suelta al aire), el hecho de no poder limpiar a diario, nuestras mascotas y, en algunos casos, el humo del tabaco, entre otros, son solo algunas de las acciones cotidianas que pueden dejar tras de sí un rastro aromático que no tiene por qué ser agradable. Por ello, son muchos los que buscan soluciones efectivas y no contaminantes que les aseguren que su hogar huele a limpio... hasta que puedan ponerse manos a la obra para eliminar el polvo y otras suciedades que contribuyen a crear ambientes recargados.

Así, los humidificadores no han tardado en convertirse en los favoritos de la mayoría, pues, al tiempo que mejoran el aire de casa, la llenan de los aromas que desprenden los aceites de los que se sirven.Y si, además, son compatibles con los altavoces inteligentes que han hecho de nuestro hogar una smarthome, ¡mejor! Este es el caso del difusor de Etersky que es compatible con Alexa, permitiéndonos activarlo con un comando de voz, y que, además,hoy puede ser tuyo un 28% más barato gracias a las ofertas flash de Amazon.

El difusor de aromas, de Etersky. Amazon

Así funciona este dispositivo

Control de voz. Este dispositivo es compatible con los asistentes de voz más populares del mercado, entre ellos Alexa y Google. Gracias a esto puedes controlar este difusor mediante la voz para que, en cualquier momento, conseguir un aire limpio y un buen olor sea muy sencillo.

Este dispositivo es compatible con los asistentes de voz más populares del mercado, entre ellos Alexa y Google. Gracias a esto puedes controlar este difusor mediante la voz para que, en cualquier momento, conseguir un aire limpio y un buen olor sea muy sencillo. Control por ‘app’. Además de por la voz, este dispositivo también se sincroniza con una aplicación móvil en la que podemos ajustar el nivel de luz y de niebla para adaptarlo a nuestras necesidades. Asimismo, esto permite controlarlo desde cualquier punto.

Además de por la voz, este dispositivo también se sincroniza con una aplicación móvil en la que podemos ajustar el nivel de luz y de niebla para adaptarlo a nuestras necesidades. Asimismo, esto permite controlarlo desde cualquier punto. Con temporizador integrado. Este modelo incorpora un temporizador para establecer los periodos de funcionamiento que más nos compensen. Si en algún momento se agota el agua, se apagará automáticamente.

Este modelo incorpora un temporizador para establecer los periodos de funcionamiento que más nos compensen. Si en algún momento se agota el agua, se apagará automáticamente. Gran capacidad. El tanque de este dispositivo es de 500 ml, por lo que no tendremos que preocuparnos de rellenarlo con frecuencia, ya que esta capacidad ofrece mucho tiempo de uso.

El tanque de este dispositivo es de 500 ml, por lo que no tendremos que preocuparnos de rellenarlo con frecuencia, ya que esta capacidad ofrece mucho tiempo de uso. Función de humidificador. Además de ser difusor de aromas para tener un buen aroma en casa, este dispositivo incorpora función de humidificador para poder disfrutar de un ambiente más húmedo, lo que contribuye a aliviar la presión y a mejorar la respiración.

