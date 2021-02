Flores alega que los colegios se desinfectan con el Plan Aire y que el Zoosanitario va "más allá" de lo marcado

Este refuerzo se une "a las actuaciones y planes de choque de Lipasam en los entornos, también con carácter preventivo, y al gran trabajo del equipo de Zoosanitario" que actúa en caso de que la Junta de Andalucía, como autoridad sanitaria, decrete un cierre parcial o total de un centro, "llegando mucho más allá de lo que marcan las recomendaciones de la Consejería de Salud".

Este sistema "que es modelo para otras ciudades", según el concejal socialista, se refuerza en el presupuesto municipal de 2021 con el destino extraordinario de "cinco millones de euros para el área de Salud y con otro millón más adicional para baldeos y desinfecciones", así como nuevas convocatorias de planes de empleo y personal "a pesar de que el PP intentase bloquear todas estas medidas votando en contra".

EL PAPEL DE LA JUNTA

El delegado municipal ha detallado que es la Junta de Andalucía, como autoridad sanitaria, la que decide cuándo se tiene que cerrar un aula o un centro educativo completo y la que establece un protocolo de actuación que los técnicos municipales "ejecutan con creces, habitualmente más allá de lo que dicta la norma, gracias a su compromiso y su implicación".

"No podemos consentir que el PP diga que el Zoosanitario de Sevilla no cumple cuando ha llegado más allá de sus obligaciones durante estos meses con un esfuerzo extraordinario porque era y es el momento de sumar y colaborar frente a la COVID 19 y no de atacar a los servicios públicos como vuelve a hacer el PP", ha añadido el delegado, recordando además que en la actualidad no presenta vacantes.

Igualmente, esgrime que los trabajos preventivos de personal extraordinario contratado en colegios para la desinfección "sigue también las recomendaciones de las autoridades sanitarias en coordinación con los claustros y las comunidades educativas que han valorado positivamente esta apuesta decidida por mejorar los medios de la educación pública para hacer frente a la pandemia con recursos añadidos" a los de limpieza.

Por último, alega que también se han realizado actuaciones de mejora en los entornos a través de Lipasam "con planes de choque y actuaciones diarias que suponen 250.000 litros de hipoclorito distribuidos por toda la ciudad cada día y que han supuesto los 72 millones en 2020".

"La lucha contra la pandemia es una tarea de todas y de todos. Hace mal el PP en mentir y alarmar a la población con el único objetivo de hacer propaganda de su candidato en plena pandemia, más preocupado por mantenerse como candidato que por ofrecer soluciones a los problemas reales de los sevillanos", enfatiza.