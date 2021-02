Zahara recorre España en 'Una historia, una canción', su nuevo reto televisivo: música, carretera, emociones y amigos

Cambiar historias por canciones. Este es el propósito que empujará a la cantante Zahara a emprender un viaje por diferentes rincones de la geografía española. Lo hará en Una historia, una canción, el nuevo programa que se estrenará en Movistar+ este jueves a las 22.00 horas, y que constará de cuatro entregas que combinarán testimonios, música, carretera, emociones y colaboraciones de lujo.

"Hay grandes canciones con historias desconocidas detrás. Y también hay historias que por parecer pequeñas muchas veces han sido ignoradas.Una historia, una canción intenta llevar canciones a esas historias y llenar de historias esas canciones", reza la tarjeta de presentación del espacio de Movistar+, que suma, de esta manera, un contenido más a su extensa oferta musical.

Guitarra al hombro, la cantante y compositora llegará a Nigrán (Pontevedra), Los Alcázares (Murcia), Cuevas de Cañart (Teruel) y Úbeda (Jaén), lugares en los que descubrirá historias emocionantes protagonizadas por sus gentes, y que tratarán de temas como los incendios, la soledad, el mar o las raíces. A cambio de sus historias, Zahara les regalará canciones relacionadas con estas cuestiones.

En cada viaje, Zahara escogerá un tema como punto de partida -Smoke on the water (Deep Purple), Eleanor Rigby (The Beatles), Mediterráneo (Joan Manuel Serrat) y This land is your land (Woody Guthrie)- y terminará con un concierto que los habitantes de dichos municipios disfrutarán en directo. En el programa aparecerán artistas como Xoel López e Iván Ferreiro (Galicia), Viva Suecia (Murcia), Guitarricadelafuente (Teruel) y Martí Perarnau (Jaén). Además, participarán periodistas musicales como Virginia Diaz, Wilma Lorenzo y Fernando Navarro.

La presentación del programa tuvo lugar este miércoles en un encuentro por videoconferencia en el que estuvieron presentes la propia Zahara, conductora del programa; Jorge Ortiz de Landázuri, gerente de contenidos de #0 y de Producción Propia; y los músicos Rafa Val, vocalista de Viva Suecia; y Martí Perarnau, de _Juno, proyecto musical que desarrolla junto con la presentadora.

Zahara, una buena "conversadora"

La artista jienense ha confesado sentirse afortunada por ponerse al frente del programa pese a no tener experiencia como presentadora. "Me he tenido que preparar y estudiar, pero me encantan los retos. Me gusta mucho este tipo de televisión. Es muy divertido", ha explicado. Según Ortiz de Landázuri, Zahara es más "una conversadora" que "una entrevistadora".

El final del trayecto fue en Úbeda, la tierra de la compositora, lo que le generó una gran emoción. "Grabar uno de los programas en Úbeda delante de mi familia fue precioso. Ni me acordaba de lo del Covid porque estaba tan dentro…", contó, aunque esto no es lo único que le provocó alegría. Y es que Una historia, una canción le permitió a Zahara reconectar de nuevo con las personas después del confinamiento, así como volver a subirse a un escenario: "Recuperar esto te hace entender lo importante que es la música".

Conciertos, aprendizaje y empatía

En este sentido, la autora de Merichane relató cómo vivió los conciertos: "El primer concierto que grabamos fue el de Xoel López y alucinaba porque estaba cantándole de nuevo a alguien que no fuera mi hijo. Solo recuperar eso te hace entender lo importante que es la música, lo que te conmueve". Por otro lado, agradeció que Úbeda fuera el último destino, ya que era "la primera vez que iba a hacer muchas cosas" y se sentía más preparada para enfrentarse "mejor" a todo.

Por su parte, Ortiz de Landázuri apuntó que las actuaciones completas estarán disponibles cuando termine el programa: "En un inicio queríamos hacer más episodios, pero la situación nos obligó a acortarlo. Ahora mismo la continuación que tenemos es ofrecer más extras con los conciertos". Después, ha dejado caer la posibilidad de que Zahara desarrolle un libro sobre el programa.

Finalmente, Zahara recomendó ver Una historia, una canción por las enseñanzas que aporta gracias a sus conversaciones con pescadores, maestros, pastores, bomberos, trabajadores sociales, voluntarios o agricultores, personas que han sufrido de manera directa las consecuencias más duras de los incendios forestales, las inundaciones, la contaminación marítima, la despoblación de recónditos pueblos y el abandono y menosprecio al trabajo de la tierra.

"Este programa desarrolla la empatía a unos niveles preciosos y ese es uno de los aprendizajes que me llevo", reconoció Zahara, a lo que añadió: "Queríamos encontrar momentos catárticos. A veces necesitamos esa bofetada de realidad".