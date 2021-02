Cvirus.- Sanitat investiga si el bisbe de la Diòcesi Oriola-Alacant es va vacunar de manera irregular

Segons publica El Confidencial, Murgui va rebre la primera dosi de la vacuna de Pzifer el passat 8 de gener. Ho hauria fet en la residència de la Casa Sacerdotal d'Alacant, un edifici amb habitacions destinades a albergar estades fixes i temporals de sacerdots de la Diòcesi.

Tal com detalla el propi mitjà, en aquest edifici hi ha una planta específica per a "sacerdots" assistits ja jubilats. Així mateix, Murgui hauria rebut la vacuna juntament amb l'equip directiu que gestiona la casa sacerdotal, integrat per dos reverends.

Fonts de Sanitat han confirmat a Europa Press que s'ha obert una investigació per a tractar d'aclarir els fets i per què el nom del bisbe no figurava en la llista de persones que presumptament s'haurien vacunat sense ser grup prioritaris.