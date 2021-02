Suenan rumores de ruptura entre Iker Casillas y Sara Carbonero

Los rumores de una crisis entre Iker Casillas y Sara Carbonero comenzaron a surgir en agosto del año pasado cuando el futbolista se compró solo una casa en el centro de Madrid de 300 metros cuadrados por 3 millones de euros y reconoció que "igual no había estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara". Pero ahora, Socialité ha revelado que la pareja, que en marzo celebraría su quinto aniversario de boda, podría haber roto.

"Sara Cabonero está arreglando su casa de La Finca", reveló María Patiño en su programa. Además, las imágenes que muestran juntos en las redes sociales han disminuido notablemente.

El deportista no publica una instantánea con ella desde febrero de 2020, mientras que la última imagen que subió la reportera de su marido fue en mayo de 2019, cuando el portero sufrió el infarto.

Otros programas como Sálvame también se han hecho eco de estos rumores de ruptura haciendo hincapié en un mensaje que lanzó el exjugador del Real Madrid y María Patiño sostenía que lo interpretaba como "un perdón hacia la que todavía es su mujer".

"He dejado de llorar y de hacerme el fuerte por si acaso te conviertes en invierno. Buscaremos una excusa para vernos. Mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte. Te prometo que no me pondré nervioso y no hablaré sobre esta vida tan injusta. Volveremos a llenar este vacío, fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar consecuencias derivadas de haber sido mi accidente preferido. Nunca te voy a olvidar", escribió Iker Casillas en sus redes sociales.