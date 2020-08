Iker Casillas compra una casa por 3 millones en Madrid sin Sara Carbonero

Tras haber pasado 5 años en Oporto,Iker Casillas y Sara Carbonero han puesto rumbo a su país natal para iniciar una nueva etapa de sus vidas. Después del infarto de miocardio que sufrió el futbolista y el cáncer de ovario del que fue operada la reportera, la pareja necesita un soplo de aire fresco.

“La verdad es que he estado de un lado para otro e igual no he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara”, reconocía Casillas hace unos días. Palabras que han dado pie a especulaciones sobre el distanciamiento entre ambos y se han visto reavivados por el último movimiento del guardameta.

Según confirma Diez Minutos, Casillas habría comprado una casa en Moncloa, en el centro de la capital de 300 metros cuadrados por un valor de 3 millones de euros. Pero lo que más llama la atención es que las escrituras están solo a su nombre, sin rastro de la periodista por ninguna parte.

Aunque parecía que el matrimonio iba a instalarse en el chalet de Somosaguas que adquirieron antes de marcharse a la ciudad lusa, Iker aseguraba en la entrevista que concedió a la revista Semana, que aún no tienen fijada cuál será su nueva residencia en Madrid.

Al parecer, la nueva residencia en el centro le es mucho más conveniente al futbolista: “Me la he comprado en la zona de Parque Oeste (Moncloa). Todos mis amigos viven en Móstoles y Fuenlabrada y desde allí hay salida directa a la carretera de Extremadura”, contó.