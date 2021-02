Se cumplen 33 años de 'Aquellos maravillosos años': "Fue la encarnación misma de la adolescencia"

Si está leyendo esto y se acuerda de la serie, enhorabuena, es usted una persona madura que vivió una gran época. Se cumplen 33 años del estreno de Aquellos maravillosos años(The Wonder Years) la serie que narraba el día a día del pequeño adolescente Kevin 'Kev' Arnold (Fred Savage) y sus tribulaciones a la hora de crecer y desenvolverse en el mundo.

La serie se estrenó por primera vez el domingo 31 de enero de 1988, justo después de la Superbowl y supuso un éxito mundial, más para una serie que no cumplía muchos de los paradigmas de las series por aquel entonces.

Josh Saviano (Paul), al que siempre le acompañará la leyenda urbana de ser Marilyn Manson, lo explicaba en su Instagram así: "The Wonder Years se estrenó y cambió muchas cosas: cambió mi vida por supuesto, pero también cambió la forma de ver un programa de televisión de media hora. No fue una comedia, no fue un drama. Fue un espectáculo de una sola cámara en un mundo de audiencia en vivo".

"Fue la encarnación misma de la adolescencia. Miró hacia atrás con nostalgia en un momento en la vida de todos que está lejos de ser perfecto, pero crucial en nuestro desarrollo personal", explicaba.

Otra de sus protagonistas, Danica McKellar (Winnie), también ha hablado de este aniversario. "Es asombroso pensar que hace exactamente 33 años...", decía antes de darse cuenta de que su personaje está ya en el acerbo popular: "¡Me siento muy honrada de haber sido parte de la infancia de tanta gente!".

Para los más nostálgicos y las nuevas generaciones aún hay una buena noticia: se esta preparando ya una nueva versión de la serie, que en esta ocasión protagonizará una familia afroamericana. La ABC estadounidense ha encargado un episodio piloto y si funciona, la serie podría ver la luz pronto.