En marcha el reboot de ‘Aquellos maravillosos años’

Cuando Aquellos maravillosos años empezó a emitirse en ABC a finales de los años 80, se podía intuir que sus responsables eran perfectamente conscientes del tótem de la cultura norteamericana en el que se podría convertir. La serie protagonizada por Fred Savage duró seis temporadas en las que exploró el periodo de tiempo comprendido entre 1968 y 1973, abordando una época que marcó las vidas de los estadounidenses con nostalgia y un bien medido dramatismo. Dada la fama que adquirió, no era de extrañar que eventualmente alguien se propusiera sacar adelante una nueva versión, pero curiosamente ha tardado casi tres décadas en conseguirlo. O estar a punto de ello.

Según recoge The Hollywood Reporter, ABC acaba de encargar el piloto de una nueva versión de Aquellos maravillosos años, contando con la implicación de Lee Daniels como productor (responsable de films como Monster’s Ball y Precious, así como de la serie Empire), Saladin K. Patterson (The Big Bang Theory, Frasier) como guionista, y con Fred Savage y Neal Marlens, protagonista y creador de la serie original, en calidad de productores ejecutivos. El proyecto, desarrollado por 20th Century Television bajo la estrecha supervisión de Disney, daría forma a una serie definitiva solo de conseguir luz verde tras la muestra del piloto, algo que no tenemos por qué dar por supuesto (y si no, que se lo pregunten a aquella precuela de Juego de tronoscon Naomi Watts).

Suponiendo que la nueva Aquellos maravillosos años salga adelante, hay que admitir que el nuevo enfoque gestado por Daniels y compañía es de lo más interesante. En lugar de desplazarse en el tiempo y estudiar un periodo más avanzado de la historia estadounidense, la idea es retratar la misma época que la Aquellos maravillosos años original pero cambiando el punto de vista: así, en vez de que los protagonistas sean los miembros de una familia blanca de clase media, se centrará en las vivencias de una familia afroamericana que reside en Alabama, y que ha de lidiar con diversos conflictos raciales en el marco de una etapa importantísima en tanto al movimiento por los derechos civiles.

El piloto se rodaría en primavera, y de salir adelante la serie no es descabellado que podamos verla en Star, el nuevo catálogo de Disney+ donde se alojan tanto las propuestas más dirigidas al público adulto como multitud de títulos de la antigua Fox.