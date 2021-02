La emoción de Pablo Alborán al recordar que su primer disco se publicó hace ya 10 años

Pablo Alborán ha conseguido hacerse un hueco en el corazón de la gente que le escucha y un hueco en las listas musicales más importantes, la última de ellas como número uno en ventas tanto físicas como digitales de España por cuarta semana consecutiva gracias a su último y quinto álbum, Vértigo.

Pero si de algo no se olvida el cantante ni en lo más alto es de sus orígenes, que le transportan a las redes sociales y a su primer contacto con la música en Youtube. Con su single Solamente Tu, llegó a catapultarse hacia quién es hoy en día y por ello este 1 de febrero una fecha tan especial.

Este lunes es el décimo aniversario del lanzamiento de su primer disco y el malagueño no ha podido evitar emocionarse en sus redes sociales con un recuerdo tan especial: "Jamás pensé que este día cambiaría mi vida. El 1.2.2011 saqué mi primer disco. Así que hoy cumplimos 10 años Familia. GRACIAS por tantas emociones. No me olvido jamás del esfuerzo y del trabajo de todas las personas que han creído y creen en mí. Por 10 años más! OS QUIERO!”.

Un álbum que triunfó de tal manera que se extendió mucho más allá de lo que el cantante podría haber imaginado ya que también fue un éxito en países de América Latina o Portugal.

Ahora, Pablo Alborán es uno de los artistas más consolidados con una discografía enriquecida con colaboraciones con artistas de lo más importantes de la talla de Alejandro Sanz, Ricky Martin o Demi Lovato, con quien cantó su primera canción de éxito en los Grammy Latino el mismo año de su lanzamiento.