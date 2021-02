Detingut un jove per la seua presumpta implicació en 8 delictes contra el patrimoni a Silla

20M EP

Agents de la Guàrdia Civil de Silla (València) han detingut un jove per la seua presumpta implicació en huit delictes contra elpatrimoni registrats en aquesta localitat. Aquesta detenció s'ha dut a terme dins dels servicis establits de forma permanent en el marc del pla d'actuacions per a la prevenció de robatoris amb força tant en domicilis com en establiments, segons ha informat la Comandància de València en un comunicat.