La emotiva despedida de Ana Rosa de su amiga Chelo Palacios: "No he podido ir a velarla ni a abrazar a su familia"

Chelo Palacios, copropietaria de la bodega familiar Palacios Remondo y del hotel que lleva su apellido, falleció este domingo a los 69 años como consecuencia de una larga enfermedad que se vio agravada por un positivo en Covid-19. La presentadora Ana Rosa Quintana, amiga de la alfareña, ha querido dedicarle un emotivo homenaje en su programa.

La comunicadora ha empezado su programa de este lunes dedicando unas emotivas palabras "Yo he perdido una amiga, un faro de inspiración, una empresaria, madre, pilar de familia, luchadora, infatigable, de estas mujeres que dices: 'Yo quiero ser como ella'. Valiente, siempre con una sonrisa con una palabra de optimismo en cualquier circunstancia".

Quintana se ha mostrado emocionada ante el recuerdo de Chelo Palacios y ha dicho que "era mucho más que una amiga" para ella. La presentadora ha lamentado en directo que "como 83.000 españoles", que han perdido a un familiar por el Covid-19, no ha podido asistir a su funeral, "no he podido ir a velarla ni a abrazar a su familia", ha añadido.

La periodista ha aprovechado para increpar a todos aquellos irresponsables que incumplen las medidas sanitarias y que casi un año después del inicio de la pandemia siguen exponiendo sus vidas y las de sus seres queridos. "Veo que sigue habiendo fiestas clandestinas, gente que aún no se ha enterado que todos estamos en peligro, que esta pandemia no respeta a nadie, que está acabando con generaciones enteras", ha comentado Ana Rosa.

La conductora del magazine matutino ha agradecido a las generaciones más mayores que "con su esfuerzo y sacrificio, nos han llevado a una vida de progreso y bienestar, que nunca antes habíamos tenido". Justo después, el tema de la llegada de las vacunas contra el coronavirus ha liderado la sección de política durante toda la mañana.