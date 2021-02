Carlos Latre desvela qué le dijo Carmen Calvo tras imitarla y cómo reacciona el público cuando hace de Fernando Simón

Carlos Latre fue uno de los invitados del programa Liarla Pardo de laSexta. El humorista, en una distendida charla con Cristina Pardo, contó cómo se tomó Carmen Calvo la tan comentada imitación que hizo de ella en El hormiguero.

Así, desveló le envió una carta desde el Ministerio de la Presidencia diciéndole que "le había gustado mucho su imitación y que era muy necesario el humor en estos tiempos y en la política".

"Así que me lo agradeció tremendamente", indicó al respecto el cómico.

Sobre las críticas por imitar a ciertos personajes, aseguró que no ha recibido y que, incluso, mucha gente le ha dicho que "se sorprende al ver cosas que no sabía de sí mismo". "La mayoría de gente a la que he imitado lo han recibido muy bien", manifestó.

Uno de ellos es Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. El cómico desveló la reacción que tiene el público en sus shows cada vez que lo imita y no es otra que romper a aplaudir. "Parece Mick Jagger, la reacción es... la gente empieza a aplaudir", comentó Latre.

"Hay que reivindicar mucho el humor. Creo que sería muy importante que la política tuviese más sentido del humor y que fuera más de verdad", defendió.