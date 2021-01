La extraña enfermedad que impide a esta mujer reconocer rostros, incluido el suyo propio

Lauren Nicole-Jones es una británica que sufre una rara enfermedad llamada prosopagnosia o ceguera facial: puede ver, pero es incapaz de reconocer ningún rostro: ni siquiera el suyo propio cuando se mira al espejo.

Tal y como recoge el Mirror en un reportaje, el problema de Lauren es tan grave que no puede reconocer a sus mejores amigos, ni a los personajes famosos y lucha por identificarse a sí misma en las fotografías antiguas.

Para su condición no existe cura, pero ha aprendido a confiar en los gestos, los hábitos y la forma en que las personas hablan para así poder reconocer a las personas de su día a día.

"A veces puede hacer la vida bastante complicada. No siempre puedo verme en fotografías, lo cual puede ser embarazoso. Si alguien me muestra una foto y la persona tiene el pelo oscuro y mide más o menos mi estatura, pienso '¿por qué me muestran esta foto? Debo de ser yo".

"Ha habido ocasiones en las que he visto fotografías y he pensado 'parece un buen sitio, ¿cuándo fui?'. Luego me doy cuenta de que la de la foto es otra persona completamente diferente", agrega.

"Trato de lidiar con esto con humor y han sucedido cosas muy divertidas, como pasar 40 minutos hablando con la persona equivocada en una videollamada o confundir a un ex novio con otra persona", dice.

"Por la parte seria, puede impactar en tu autoestima y en sentirte competente, ese sentimiento general de poder desenvolverte en el mundo y con las personas", dice Jones en declaraciones al Mirror.

Su problema se extiende al ocio: "He dejado de ver películas porque es demasiado confuso. Si hay dos mujeres rubias que se ven parecidas en la misma película, no puedo distinguirlas y la trama se confunde mucho. Prefiero leer libros".

Lauren se enteró de que sufría de prosopagnosia a los 19 años cuando leyó un libro del neurólogo y famoso autor Oliver Sacks, quien también tiene la afección. Se cree que alrededor de una de cada 50 personas sufre ceguera facial en diversos grados.