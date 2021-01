El corte de Belén Esteban a Jorge Javier: "Me has puesto lo de 'Cayetana' y estás muy equivocado"

Belén Esteban ha sido testigo este sábado del reencuentro y reconciliación entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez en el programa Sábado Deluxe. La colaboradora de Mediaset, que también tuvo sus roces con el presentador en el pasado, ha presenciado en esta ocasión el cara a cara entre ambos, cuatro meses después de su última y polémica entrevista.

Aunque María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez han hecho las paces, el programa de este sábado volvió a levantar ampollas entre el presentador y Belén Esteban por discrepancias políticas, dejando constancia que las rencillas no estaban superadas.

Todo ocurrió cuando María Teresa Campos manifestó su interés por entrevistar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ya entrevistó en una ocasión anterior, antes de ser presidente. Fue entonces cuando el presentador se dirigió a Belén Esteban para decirle, con ironía: "Te pasa lo mismo que a Belén, que le encanta Pedro Sánchez".

El comentario molestó visiblemente a la colaboradora, que interrumpió la entrevista con María Teresa Campos para aclarar que ella votó en más de una ocasión al PSOE. "Tú me has puesto lo de 'Cayetana' y estás muy equivocado", le ha contestado.

En este sentido, Belén Esteban se ha dirigido de forma tajante a Jorge Javier Vázquez: "Yo te lo dije una vez y no te mentí. Yo he votado a Ciudadanos, al PP y al PSOE, pero si me dices lo que opino de cómo está ahora... No vamos a hablar de ese tema".

"¿Por qué no?", le ha preguntado Jorge Javier. "Porque me niego a hablar contigo de política y del rey", ha zanjado Belén Esteban.

Acto seguido, la colaboradora ha cambiado de tema para dirigirse a María Teresa Campos y alabar su nuevo programa: "Me encanta la promo de La Campos Móvil, y me alegra mucho cómo te reconocía la gente y como te saludaba, me hace mucha ilusión y espero que tengas muchísima suerte con el programa".