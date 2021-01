El mensaje que María Adánez le manda a su futuro hijo: "Estos son los padres que te esperan"

La actriz María Adánez anunció el pasado mes de noviembre que estaba embarazada por primera vez a sus 44 años. La intérprete, que hace poco reveló que se trataba de un niño y que se llamará Claudio, ha mandado un tierno mensaje a su bebé desde su cuenta de Instagram.

"Querido Claudio: Hoy cumples 22 semanas. La aplicación dice que eres del tamaño de un pimiento rojo 'acampanado'... ¡Jajaj! !Qué pimiento más rico! Ya debería sentir tus pataditas, creo que algo he sentido estos últimos días pero no estoy segura, lo confundo con posibles gases", escribió la actriz, famosa entre otros papeles por ser la vecina pija de Aquí no hay quien viva.

"Qué ganas de verte la carita, tengo a la familia entera especulando sobre a quién te parecerás. Y yo les digo que te parecerás a ti", prosigue la actriz, que está contando a sus fans muchos detalles sobre su gestación.

"Mientras tanto te seguiremos cantando tu padre y yo todos los días, nuestro repertorio, ahí vamos... ¿No te lo había dicho? ¡Estamos aprendiendo a cantar! Sí, estos son los padres que te esperan...", concluyó la actriz, que cerró el mensaje con un "te quiere, tu madre, te quiere, tu padre".

La publicación en Instagram iba acompañada de un dibujo que representa a un bebé en el seno materno, chupándose el dedo con gesto de tranquilidad. Tal y como explicó María Adánez, es obra de Amanda Oleander.

La publicación de la actriz madrileña está a punto de alcanzar los 20.000 'me gusta', aún lejos de los más de 34.000 que consiguió tras publicar fotos de la ecografía 4D del pequeño Claudio.