Cvirus.- Ribó demana "actitud responsable" davant el tancament perimetral de València i "màxim" respecte a les mesures

Així mateix, ha instat a tindre respecte "màxim" a les mesures sanitàries decretades a aquest efecte. El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presidir la reunió del Cecopal (Centre de Coordinació Operativa Municipal) de València, juntament amb el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

"Estem en una situació no de confinament però molt semblant", ha subratllat Ribó, que ha destacat que 350 policies locals controlaran els accessos a la ciutat durant aquest tancament. El responsable municipal ha afirmat que "no es poden repetir situacions de 10 o 12 persones juntes en la platja com hem vist aquests dies en els mitjans de comunicació" a pesar de les restriccions decretades per la Generalitat davant de la pandèmia.

Així, Joan Ribó ha exposat que sol·licita, "com a alcalde de València" el respecte "màxim de les mesures sanitàries imposades per la Conselleria de Sanitat". "No és un capritx sinó una necessitat com a conseqüència de la pèssima situació sanitària en què ens trobem en aquests moments", ha precisat.