Ribó pide "actitud responsable" ante el cierre perimetral de València y "máximo" respeto a medidas sanitarias

Asimismo, ha instado a tener respeto "máximo" a las medidas sanitarias decretadas con este fin. El primer edil se ha pronunciado de este modo tras presidir la reunión del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) de València, junto al concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano.

"Estamos en una situación no de confinamiento pero muy parecida", ha subrayado Ribó, que ha destacado que 350 policías locales controlarán los accesos a la ciudad durante este cierre. El responsable municipal ha afirmado que "no se pueden repetir situaciones de 10 ó 12 personas juntas en la playa como hemos visto estos días en los medios de comunicación" a pesar de las restricciones decretadas por la Generalitat frente a la pandemia.

Así, Joan Ribó ha expuesto que solicita, "como alcalde de València" el respeto "máximo de las medidas sanitarias impuestas por la Conselleria de Sanidad". "No es un capricho sino una necesidad como consecuencia de la pésima situación sanitaria en que nos encontramos en estos momentos", ha precisado.

El primer edil ha explicado que se puede ir a la playa o a la segunda residencia "siempre que esté dentro del límite del termino municipal" de València, "es decir desde la Malva-rosa hasta el Perellonet". Aun así, ha insistido en que "estamos en una situación muy parecida al confinamiento" y ha manifestado que esto incluye "que los grupos estables no pueden superar las dos personas si no son del mismo grupo de convivencia".

Joan Ribó ha recordado que este jueves se celebró "una comisión de coordinación entre todos los sectores encargados de la seguridad -Policía Local, Policía Autonómica, Policía Nacional y Guardia Civil- que estará operativa esta tarde".

El responsable municipal ha insistido en reclamar a la población "que no intente salir de la ciudad porque se encontrará con problemas y molestias". A este respecto, ha dicho que se controlarán especialmente "con drones y aparatos técnicos, el aforo de determinadas zonas". "Las imágenes de 10 ó 12 personas en las playas no se pueden volver a repetir", ha expuesto.

RESPETO A LA HUERTA

Por otro lado, el gobierno municipal ha resaltado la necesidad de proteger la huerta y respetar el trabajo de los agricultores, por lo que desde la Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta ha hecho también un llamamiento a la "responsabilidad" y al "civismo" de los ciudadanos en este sentido, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento ha señalado que en un contexto de restricciones de movilidad por la crisis sanitaria son muchas las personas que eligen la huerta como espacio para caminar al aire libre. Por eso, desde el gobierno local "se invita a disfrutar de ese espacio natural de la ciudad pero siempre instando al respeto, tanto por la huerta, de los campos y las acequias como por el trabajo de los agricultores".

"Los productos de proximidad y el trabajo de la gente profesional del campo son esenciales en una situación como la que estamos sufriendo desde marzo del año pasado", ha indicado el edil de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, Alejandro Ramon.

"La huerta ha sido la despensa perfecta para València durando todo este tiempo y es obligación de todas y todos estimarla y protegerla", ha afirmado. Así, ha planteado la necesidad de no llevar animales sueltos y de recoger sus excrementos, de no entrar a los terrenos de cultivo y de pasear solo por senderos y caminos, y sin coger frutas y verduras o cualquier otro producto sin permiso por escrito de la propiedad. Igualmente, ha pedido que no se dejen residuos.