Carmen Borrego, muy dolida con Jorge Javier por sus críticas hacia ella: "Hay veces que se sobrepasa el límite"

Hace meses de la polémica e incómoda entrevista que tuvo María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe, pero este televisivo momento marcó a todos los miembros de la familia Campos. Carmen Borrego fue una de las más damnificadas, pues incluso el presentador dijo que tenía la culpa del declive de su madre.

"Me cuesta decirlo, pero creo que Carmen se ha cargado la última etapa de la vida profesional de su madre. Lo he visto claro. A Terelu hay que sacarla de este saco, ya que está sufriendo la torpeza de su hermana", sentenció el de Badalona.

Y parece que la hija menor de la veterana periodista no olvida estas palabras, y ha dejado ver lo dolida que continúa con Jorge Javier Vázquez en una entrevista con Lecturas.

"Me dolió mucho que Jorge dijera que soy la responsable del declive de mi madre. No creo que esté acabada", opinó Carmen Borrego. "¿Qué he hecho yo para cargarme la carrera de mi madre? Que me lo explique Jorge".

La hermana de Terelu Campos, que siempre estuvo detrás de las cámaras como productora y salió a la luz de los focos tras el reality de las Campos, considera que las afirmaciones del presentador de Sálvame no son ciertas. Pero, aun así, debería haberse callado algunas cosas en público.

"Algunas cosas me las debería decir en privado", opinó. "No es políticamente correcto que Jorge diga que me daría patadas en el cielo de la boca. Me lo puedes decir en un pasillo y nos podemos hasta reír. Puede decir lo que le dé la gana, pero hay veces que se sobrepasa el límite".

No obstante, lo cierto es que Carmen Borrego tiene una oferta en firme sobre la mesa para colaborar, de nuevo, en Sálvame. El presentador le propuso públicamente coger el testigo de su madre para ser "la defensora de la audiencia" en el programa de las tardes de Telecinco, algo sobre lo que ella aún no se ha pronunciado.