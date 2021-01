Carlota Corredera se indigna con las personas que se saltan las restricciones y pide "responsabilidad individual": "

Este jueves, Sálvame habló de la escapada de Isa Pantoja y Asraf Beno a un lujoso hotel al aire libre de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el programa se preguntó cómo pudieron viajar hasta allí con las restricciones que existen actualmente por la Covid.

Al parecer, al tratarse de una colaboración pagada, se consideraba como trabajo y le pudieron hacer un salvoconducto, pero el responsable del hotel con el que contactaron habló de la posibilidad de expedir el documento en otras situaciones menos legales, algo que indignó bastante a Carlota Corredera.

"En mi opinión, el caso de Chabelita y Asraf puede ser considerado un trabajo y puede estar justificado el salvoconducto, pero es que este señor está diciendo que pueden hacer otro tipo de salvoconducto...", criticó. "Con una comunidad autónoma como Valencia que están desbordados y uno del os sitios de mayor incidencia... En fin. Flaco favor le hace al resto de los hoteles".

"Desde hace un par de días tengo la sensación de que volvemos a estar como en marzo. Hay una presión hospitalaria...", declaró la presentadora. "Creo que ahora mismo hay que hacer un llamamiento, hay que ser muy responsables".

"No lleguemos de nuevo a lo que pasó en marzo. Evidentemente hay una parte de gestión política, estamos flipando con lo de las vacunas, sí, pero también tenemos una parte de responsabilidad personal cada uno de nosotros que creo que hay que cumplir", pidió. "Si en estos momentos los hoteles no pueden recibir a gente es una gran putada, porque la hostelería y el turismo están muy fastidiados, pero de verdad... Ayer hubo 500 muertos, no podemos estar anestesiados y escuchar las cifras todos los días en los informativos y hacer como que nos resbala".

Después, tras consultar el teléfono, dijo que una de sus familiares que es enfermera le decía que los sanitarios están agotados y no pueden más: "Hay que tener una responsabilidad individual llegados a este punto [...] Que cada uno haga un esfuerzo".

"Yo quiero mandar un mensaje a la gente joven que nos ve: no todos estáis de botellón, no todos estáis incumpliendo las normas", añadió citando las imágenes de los jóvenes que estuvieron estudiando en plena calle tras los terremotos de Granada y criticando a una compañera de Mediaset a la que no pusieron nombre que sale de fiesta continuamente.