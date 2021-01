Cvirus.- Sanitat diu que no hi ha motius per a tancar els col·legis perquè són "espais segurs i de detecció"

Així ho ha manifestat la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, que ha mantingut aquest dijous una trobada telemàtica amb el secretari autonòmic d'Educació i FP, Miguel Soler, en la qual també han participat tècnics.

Navarro ha assenyalat, en declaracions a Europa Press, que han analitzat les dades i en el context actual "no existeixen motius per a tancar els centres escolars". De fet, apunta, quan s'estudien les xifres es constata que quan s'han produït ponts o períodes festius els índexs de contagi pugen, mentre que quan els xiquets estan en les aules baixen.

"Els centres són espais molt més segurs gràcies al compliment estricte dels protocols i la ràpida detecció. D'una banda, serveixen com a espai de detecció per a trobar l'origen d'un brot i, per un altre, com a espai de control", ha recalcat la secretària autonòmica, que ha incidit en la tasca que realitza el sistema educatiu per a la "socialització i l'equitat" dels menors.

Durant la trobada, també s'han posat sobre la taula algunes iniciatives per a millorar el funcionament dels centres davant l'espenta de la tercera onada de la pandèmia.

Tal com va avançar el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, es treballa en una actualització del protocol per a agilitzar la cobertura de les baixes laborals que es produïsquen per ser positiu de Covid o haver de guardar quarantena.

En aquest sentit, Navarro ha comentat que s'ha reunit amb representants de Muface per a veure com es pot agilitzar la notificació d'aquestes baixes i, per tant, també la seua cobertura.

A més, atés que hi ha hagut un "increment substancial de casos a la Comunitat Valenciana", des de l'administració s'ha contactat amb entitats privades per a poder fer proves PCR a un ritme eficaç en el sector educatiu.

Des de la Conselleria es va demanar als departaments que informaren d'aquells llocs on hi ha major necessitat d'aquests test en l'àmbit educatiu i ja s'ha engegat la derivació en els de Alcoi, Arnau i Clínic. També se'n va a fer en el de Sagunt i s'estan rebent les peticions, detalla Navarro.

"CRITERIS CIENTÍFICS"

Sobre les peticions d'algunes entitats de fer PCR a tots els docents, la secretària autonòmica assevera que aquestes proves es duen a terme "seguint criteris científics".

"Fem un seguiment diari de totes les dades en l'àmbit educatiu i quan en algun centre hi ha un nombre elevat de casos s'envia a un equip de la Inspecció i de Salut Pública per a analitzar el funcionament del protocol i s'actua amb mesures que poden arribar fins a un garbellat per a tot el professorat", ha explicat.

"Si hi ha transmissió descontrolada en un centre, nosaltres mateixos proposem eixe garbellat si, d'acord a criteris científics, pot donar-nos una informació", conclou.