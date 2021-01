Muere la 'abuela de Malcom', Cloris Leachman, a los 94 años

La actriz Cloris Leachman ha fallecido a los 94 años, por causas naturales, según ha informado la familia.

La actriz Ganó 2 premios Emmy por el papel y un Globo de Oro a la Mejor Actriz de Televisión por Phyllis y un premio Oscar por The Last Picture Show en 1971, y era además conocida por su papel en Young Frankenstein de 1974.

Leachman protagonizó además la película de Mel BrooksHistory of the World, Part I, en 1981

Con 22 nominaciones al Emmy, Cloris Leachman es la actriz más nominada de la historia y sus 8 victorias hacen que empate sólo con Julia Louis-Dreyfus como la actriz que más veces ha ganado ese premio.

Algunos de esos premios Emmy los ganó por A Brand New Life y Cher en los años 70, La mujer que hizo un milagro en los 80 o La tierra prometida en los 90 y más recientemente, por Malcolm in the Middle, serie cómica por la que la conocen las generaciones más jóvenes.

En esa serie Cloris Leachman interpretó a Ida Welker, una combativa y de mal caracter abuela que tuvo sus más y sus menos con los padres de Malcom, Louis y Hal.

También tuvo papeles enThe Twilight Zone, Butch Cassidy and the Sundance Kid, WUSA, Yesterday, Spanglish, Raising Hope y la nueva versión de Mad About You.

Cloris también prestó su voz a personajes en varios proyectos de animación, incluidas las películas de The Croods y Bob's Burgers.