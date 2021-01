Juani Ruiz, de 'Veneno', se reencuentra con Pepe Navarro después de 23 años de su mala experiencia en el 'Mississippi'

Pepe Navarro está conectando más que nunca con su etapa en Esta noche cruzamos el Mississippi gracias a Veneno, serie centrada en la vida de Cristina Ortiz, quien se dio a conocer en este programa. Pero, después de poder despedirse, metafóricamente, de ella gracias a su encuentro con La Veneno, encarnada por Daniela Santiago, al presentador aún le quedaba otra persona con la que reencontrarse.

Juani Ruiz, mujer trans que también tuvo su éxito en Esta noche cruzamos el Mississippi como invitada al más puro estilo Cristina Ortiz, se interpretó a sí misma en la serie de los Javis y se quitó la espinita que tenía clavada por su mala experiencia en televisión.

La actriz y amiga de Cristina Ortiz no guardaba buen recuerdo de su participación en el programa de Pepe Navarro allá por 1997, pero eso no quita que le haya hecho ilusión volver a encontrarse por sorpresa con el presentador.

Así lo compartió en su Instagram con una foto y un vídeo de su reencuentro: "Después de 23 años, he vuelto a ver a Pepe Navarro. Me ha dado alegría verlo y claro que se acuerda de mí, de esas dos entrevistas que me hizo".

"Me dio alegría verlo y me emocionó recordar el 1997, pero lo pasado, pasado está. Yo estoy aprendiendo a vivir el aquí y el ahora. Y el ahora es muy bonito, y eso es lo que vale", añadió.