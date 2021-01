La nueva vida de Desy Rodríguez ('GH 14') tras salir en 'Veneno': "Me caso y estoy en proceso de adoptar un niño"

Mucho ha cambiado la vida de Desireé Rodríguez desde que salió de GH 14 en 2013. La actriz, a sus 35 años, ha dado un giro de 180 grados a su vida, pues pronto pasará por el altar y quiere adoptar un niño.

Esta sevillana, que quedó tercera finalista en el reality, fue descubierta por muchos gracias a los Javis, pues interpretó a la versión joven de Paca La Piraña en la serie Veneno.

Sin duda, la fama y las posibilidades que le ha dado este papel hacen que viva un gran momento personal. De hecho, el tema sentimental parece acompañarla, pues Rodríguez se va a casar con Luciano Ortiz, su pareja con el que lleva algo más de un año.

La exgranhermana vive con su novio en Torremolinos, Málaga, y ambos quieren formar una familia juntos. "Yo ya creía que me iba a morir sola y rodeada de gatos. Jamás pensé que sentiría el amor de verdad ya que, como mujer transexual, todo es aún más difícil. Pero Luciano me hace ser mejor persona", reveló Desy Rodríguez en una entrevista con Jaleos.

"Estamos haciendo nuestra casa poco a poco. Nos casamos el 25 de septiembre y hemos empezado el proceso para la adopción de un niño", añadió la exconcursante de realities. "Quiero adoptar un niño para que al menos una criatura en el mundo no pase por la infancia que pasé yo".

Y es que, tal y como confesó la actriz, su infancia fue muy dura: "Sufría abusos sexuales de mi hermano mayor con esquizofrenia desde los 4 a los 11 años. Mi madre me apuñaló siendo una niña. Me manipuló para que mintiera en el hospital".

"He vivido miedo en casa desde pequeña: depresión, problemas por mi peso, malos tratos [...] He perdonado a mi madre y a mis hermanos todo lo que me hicieron durante años, pero no olvido", declaró. "No quiero cometer sus errores ni quiero que compartan mi felicitad y plenitud ahora mismo".