L'Audiència de València confirma l'arxiu de la causa contra Baldoví i Tamarit per prevaricació urbanística

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de València ha confirmat l'arxiu de la causa contra el portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, l'actual secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, i dos funcionaris per suposadament no haver acatat les ordes de paralització i demolició d'unes obres que van ser declarades il·legals quan l'ara diputat era alcalde de la localitat valenciana de Sueca.

D'aquesta forma, l'Audiència, en una interlocutòria datada l'1 de desembre i facilitada aquest dimecres per Compromís, confirma la decisió del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Sueca de sobreseure el cas en considerar que "de les diligències practicades (...) no apareix degudament justificada la perpetració de cap il·lícit penal".

Davant aquesta resolució, els impulsors de la denúncia -que sostenien que s'haurien produït l'any 2007 unes irregularitats administratives davant una construcció sense llicència- van interposar un recurs d'apel·lació que ara ha sigut desestimat.

La interlocutòria argumenta, entre altres motius, que "existeix una palesa debilitat indiciària respecte de la infracció que assenyala la part recurrent que no té expectatives de ser enriquida amb la pràctica de les diligències que se sol·liciten".

"Pot contraargumentar-se a l'anterior afirmació, que, precisament, si no es practiquen aquestes diligències no podran obtindre's dades per a valorar si cal obtindre les finalitats investigatives. No obstant açò, el cercle argumental es trenca si partim de la idea que no qualsevol hipòtesi possible d'eficàcia justifica la pràctica de qualsevol diligència. És ací on entra en joc la racionalitat, com a factor de correcció. Vist l'exposat, en aquest cas la debilitat és tan evident que no pot pretendre's l'obertura o la continuació d'un procés judicial d'investigació sobre la base essencial de la pròpia paraula", afig l'Audiència.

La interlocutòria, contra la qual no cap recurs, informa que tant Tamarit com Baldoví sol·liciten la condemna en costes dels recurrents. Sobre aquest tema, afirma que "la temeritat respecte de Tamarit és evident", ja que "recórrer la resolució incloent el sobreseïment respecte d'ella sense incloure cap raonament respecte de la mateixa, ni justificar que en eixe període tenia alguna competència respecte de l'expedient és una conducta temerària que ha de ser sancionada amb la imposició de les seues costes". Quant a la resta, es declaren d'ofici.

Després de conéixer la resolució, des de Compromís recorden que l'any passat el Jutjat de Sueca ja va decretar el sobreseïment provisional i l'arxivament de les actuacions, com també va fer Fiscalia, on els denunciants també van presentar una denúncia.

"Consciència molt tranquil·la"

En un comunicat, Joan Baldoví ha celebrat l'arxiu definitiu de la causa: "Sempre vaig tindre la consciència molt tranquil·la. Hui més que mai la justícia ens ha donat la raó a aquells que ens havíem de menjar titulars poc agradables quan mai vam fer res que ens poguera avergonyir", assevera.

I afig: "Hui acaba una batalla judicial absurda i es demostra que tant Tamarit com jo sempre hem defés, per damunt de tot i de tots, els interessos del nostre poble, Sueca".

Per la seua banda, Raquel Tamarit -que no era encara alcaldessa de Sueca quan van ocórrer els fets denunciats- agraeix que en la sentència es condemne els recurrents a pagar les costes del juí per la seua "temeritat" en incloure-la en un procés judicial en el qual no tènia cap competència sobre aquest tema.

"M'alegra que l'Audiència Provincial haja sigut tan contundent condemnant el comportament 'temerari' dels denunciants, s'ha demostrat que la meua implicació en aquest cas era només per raons polítiques que res tenen a veure amb el suposat incompliment de la legalitat", recalca.