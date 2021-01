Cvirus.-Venedors ambulants protesten contra el tancament de mercats ambulants en 60 municipis: "Ens sentim discriminats"

20M EP

Els venedors ambulants s'han manifestat aquest dimecres a València per a protestar contra la suspensió de l'activitat en mercats ambulants de 60 municipis de la Comunitat Valenciana, on els ajuntaments han decidit que no s'instal·len els llocs de venda al públic com a part de les restriccions establides per a frenar la pandèmia de la Covid-19.