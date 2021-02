Entrevista | Twins Castro, del confinamiento al éxito: "Al principio nos daba vergüenza mostrarnos en vídeo"

El pasado confinamiento fue para muchos -sobre todo adolescentes- sinónimo de aburrimiento. No para Diego y Jorge, los hermanos gemelos de moda que saborean las mieles del éxito gracias a triunfar en las redes sociales con sus vídeos de baile, comedia y lip sync (sincronía de labios). Ahora se mueven entre millones de seguidores y de 'me gusta' en TikTok e Instagram y las marcas ya se los rifan. Son los Twins Castro y han llegado (a nuestros smartphones) para quedarse.

¿Cómo surge la idea de juntaros y hacer vídeos? Fue nuestra prima pequeña, que en plena cuarentena nos habló de TikTok y nos sugirió hacernos una cuenta. Al principio nosotros no estábamos muy convencidos, porque nos daba vergüenza mostrarnos en vídeo. Pero al final acabamos haciéndolo.

¡No me digan que no conocían TikTok! Así es. Ni lo teníamos instalado ni lo conocíamos siquiera. Cero.

Suman casi 4 millones de seguidores... ¡Esta muy guay! Y todo ha sido de la noche a la mañana, casi de repente.

¿Están muy pendientes de las cifras? No. Nos dan igual, no miramos los números. Desde un principio teníamos claro que, de cara a los seguidores que tuviéramos, fueran cinco, diez o millones, lo que nosotros queríamos, nuestro objetivo, era entretenerlos y hacer reír. Pero no miramos las cifras.

¿Los reconocen por la calle? Es una locura. En el pueblo ahora nos reconocen y cuando nos ven por la calle nos piden una foto o grabar un tiktok.

¿Les piden mucho salir en los vídeos? Sí. Incluso los seguidores quieren que saquemos a amigos o a nuestros padres y nos lo piden cada vez más, en plan family friendy. A la gente le gusta, así que por qué no darles lo que les gusta. Es mostrar otra faceta nuestra más y mostrarnos tal y como somos. Mis padres han salido porque lo pidieron ellos, no porque nosotros les dijéramos algo. Ellos son así, unos cachondos (risas).

¿De qué forma les ayudó durante el confinamiento hacer vídeos y subirlos a las redes? Claro, era una forma de entretenernos nosotros y, a su vez, divertir a los que nos veían. Solo queríamos hacer la cuarentena un poco más amena.

¿Cuál es la clave de su éxito? Ser naturales, ser nosotros mismos en todo momento y no fingir alguien que no somos.

¿Qué vídeos funcionan mejor mejor y cuáles les gusta más hacer? Los bailecitos tienen más tirón en cuanto a visitas, pero a nosotros nos gusta hacer de todo un poco: bromas, bailes...

¿Y con cuáles tiene que repetir más tomas? Pue depende. En los bailes, al ser dos, a veces nos cuesta coordinarnos, porque tampoco es que se nos dé muy bien bailar. Nos suelen llevar máximo 20 o 30 minutos.

También tiran mucho de sensualidad y poco de ropa... (Risas) Sí. Somos tal cual ve en las redes, naturales, y, además, tenemos la confianza de ser gemelos y de llevar toda la vida viviendo juntos 24 horas al día.

¿Utilizan algunas técnicas -posición, luz, plano...- concretas cuando graban? Jorge siempre se pone del lado izquierdo, porque es su lado bueno. En cuanto a ropa, solemos llevar de calle, chándal. Tejanos nunca nos solemos poner.

¿Tienen un guion para la semana? Sí. Todos los domingos solemos hacer un planning. Pensamos vídeos para TikTok y para YouTube, ahora que también hemos empezado en esa plataforma, elegimos las fotos que subiremos a Instagram... Tenemos toda la semana planificada, pero, si entre semana surge alguna idea, la añadimos también.

¿Cómo son fuera de las redes sociales? Dos chicos jóvenes naturales, reales y bastante locos. Vivimos y exprimimos la vida al máximo. Consideramos que así somos más felices, viviendo cada segundo como si fuera a ser el último.

¿Es fácil o difícil ser hermanos y trabajar juntos? Nos llevamos superbien, así que trabajar juntos es genial. No tenemos problemas ni discusiones porque uno no quiere hacer un vídeo y el otro sí. Siempre llegamos a un acuerdo y al final se hace. No somos en redes buenos hermanos y luego fuera nos peleamos o discutimos. Todo lo contrario.

¿No? ¿Nunca han grabado estando enfadados? Qué va. Ya te decimos que no discutimos nunca.

¿Compaginan bien el trabajo en el campo con el de tiktokers? Hasta ahora sí, aunque nos ocupa todo el día. A las 8 de la mañana empezamos en el campo y llegamos a casa a las 18.30. Mientras uno se ducha, otro prepara los vídeos. Y así ha sido hasta ahora.

¿Y les queda tiempo para el ocio? Siempre sacamos tiempo para la familia y los amigos. Es verdad que con este tema del Covid no se puede hacer mucho, pero nos gusta hacer escapaditas.

¿Sienten cierta responsabilidad por haberse convertido en influencers? Sí, queremos ser responsables con lo que mostramos, decimos o publicamos. Es verdad que mucha gente hace lo que tú haces, te tienen como referente, por lo que siempre hay que actuar con cabeza.

¿Y cuál es su mensaje para todos aquellos que los siguen? El mismo que les decimos día tras día en nuestras redes sociales. Que persigan sus sueños y no se rindan y, sobre todo, que sean ellos mismos, porque, tarde o temprano, con esfuerzo, ganas y constancia, pueden lograr lo que se propongan.

TWINS CASTRO 'Tiktokers' e 'influencers'

19 años

Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real Diego y Jorge, conocidos en las redes como los gemelos 'influencers' TwinsCastro, son dos jóvenes de 19 años naturales del pueblo ciudadrealeño Villarrubia de los Ojos, donde viven con sus padres y trabajan como agricultores. Ahora triunfan en TikTok, donde suman más de 3,8 millones de seguidores y sus vídeos acumulan más de 60 millones de 'me gusta'. Han trabajado para diferentes campañas publicitarias.

Echando la vista atrás, ¿qué ha cambiado el éxito en su vida? Hemos cambiado nosotros, y lo hemos hecho en todos los sentidos, tanto físicamente como personalmente, y, claro, también a la hora de grabar los vídeos. Hemos cogido experiencia, todo ha cambiado y va todo más fluido en general.

¿Piensan mucho en el futuro? Vivimos siempre el presente y tratamos de de vivir y de disfrutar el ahora. El futuro ya vendrá, y ya veremos lo que haremos.

¿Pero sueñan con ganarse la vida con esto? (Piensan unos segundos) Bueno, si se puede vivir de esto, guay. Pero el mensaje es claro, sobre todo para los chavales jóvenes: aunque sueñen con ser influencers y trabajar de esto, que no dejen los estudios o sus trabajos, porque el día de mañana, si te va mal esto, ¿qué haces?