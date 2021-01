Wyoming 'amenaza' a Pfizer y AstraZeneca por los retrasos en las entregas de vacunas

Wyoming y Sandra Sabatés abordaron este martes en El intermedio una de las noticias del día, los retrasos anunciados por las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca en la distribución de las vacunas.

"Esos retrasos han enfriado las expectativas sobre poder seguir el ritmo de vacunación que se había marcado la Unión Europea. Todo esto ha provocado que Bruselas haya dado un golpe sobre la mesa y amenazado con bloquear las exportaciones de vacunas a países fuera del bloque como Reino Unido", destacó Sabatés

Que añadió que "desde Europa se sospecha que el laboratorio AstraZeneca podría haber vendido parte del stock que había fabricado para otros clientes". La reacción del presentador no se hizo esperar.

🔴 Wyoming manda un mensaje a las farmacéuticas por la polémica de las dosis que no llegan: "Estas son las cosas que pasan cuando confías a la actividad privada algo que debería recaer en el sector público".

"¡Qué sorpresa! Este es el tipo de cosas que pasan cuando confías a la actividad privada algo que debería recaer en el sector público", afirmó Wyoming. "Es el momento de que me ponga serio con las farmacéuticas", añadió.

Y, mirando a cámara, les lanzó un mensaje: "Señores de Pfizer y AstraZeneca, les habla Wyoming, líder intelectual de España. Europa ha pagado una ingente cantidad de dinero público y ustedes se comprometieron a traernos una cantidad de vacunas que sufren un injustificado retraso. Y de ustedes, no me lo esperaba, que no estamos hablando de AliExpress".

Y para hacer reaccionar a las farmacéuticas, el madrileño decidió 'amenazarlas': "Les doy 24 horas para que cumplan con los pedidos acordados. Si no lo hacen, yo mismo tomaré represalias: Donaré mi cuerpo a la ciencia y no les va a quedar más remedio que analizarlo a fondo...", concluyó con una sonrisa.