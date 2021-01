Cvirus.- STEPV proposa Educació el tancament d'aules o centres "si no poden garantir les mesures de seguretat"

El sindicat es va posar en contacte aquest dilluns amb la Conselleria per a "proposar el tancament dels centres o de les aules que no tenen suficient professorat per a mantindre els plans de contingència i els protocols de seguretat".

STEPV afirma, en un comunicat, que "la situació en molts centres educatius està arribant a situacions crítiques per a mantindre les mesures de seguretat per la falta de professorat, ja que les baixes s'han intensificat aquests últims dies".

"Està arribant al sindicat, per part de diferents centres, que es troben en una situació complexa i sense instruments per a actuar. En incrementar-se les baixes de professorat es comprometen els protocols de seguretat i els plans de contingència mentre no es cobreixen aquestes baixes", afirmen.

En aquest sentit, l'entitat apunta que "hi ha centres amb un 40% o més de la plantilla de baixa, fet que complica enormement l'atenció de l'alumnat sense trencar les normes de seguretat i protecció". "Igualment, personal no docent, com personal de consergeria, també compten amb baixes que, de moment, no s'estan substituint", postil·len.

"Tot açò -prossegueixen- dificulta l'organització de l'atenció educativa i el compliment de les normes de seguretat contra la Covid-19".

STEPV espera que l'administració educativa estudie "seriosament aquesta proposta i actue immediatament perquè els centres afectats no patisquen aquesta situació i no s'incrementen els contagis si no poden aplicar les normes mínimes de seguretat".

A més, continua demanant a Educació que, mentre els centres educatius seguisquen oberts, "es reforce el material antiCovid i es doten novament de mascaretes i també de mesuradors de CO2, filtres HEPA, etc., i es realitzen les PCR a totes les persones que han compartit espais amb algun cas positiu".