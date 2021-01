Encuentran a un hombre que llevaba 18 días perdido en la selva: se alimentó a base de setas y agua de presa

La policía de Queensland (Australia) halló este domingo a un hombre que llevaba desaparecido 18 días en la selva alimentándose a base de setas y agua de presa.

El hombre, llamado Robert Weber, fue localizado a primera hora de la mañana "sano y salvo", según informó la policía local en un comunicado en el que especifican que fue hallado junto a una presa del estado australiano.

La hipótesis que sostiene la policía es que Weber se habría perdido en una carretera que no conocía, por lo que tuvo que permanecer en el vehículo, junto a su perro, durante unos tres días y hasta que se quedó sin agua.

Así, al ser consciente de que necesitaba agua para sobrevivir, el hombre de 58 años salió en su busca a pie, perdiéndose de nuevo en los alrededores de una presa, donde decidió permanecer hasta ser encontrado. "Sobrevivió durmiendo en el suelo, bebiendo agua de la presa y comiendo setas", especifica el escrito de la policía, que apunta que el perro todavía no ha sido localizado.

El hombre fue encontrado tras 18 días perdido en la selva australiana. Policía de Queensland.

El caso de Weber es un ejemplo de suerte, pues la búsqueda había sido suspendida tras más de una semana tratando de localizarle en "densos matorrales, ríos, presas y terrenos escarpados". Pero los propietarios de la zona y la brigada policial continuaron registrando la zona, encontrándole finalmente junto a la presa.

"No tenía refugio. Me desmayé. Mi cuerpo no pudo soportarlo", declaró Weber a la CNN. El hombre, fue hallado por un propietario de la zona "sano y salvo", tuvo que ser trasladado al hospital por heridas mínimas causadas por la situación en la que permaneció durante 18 días.