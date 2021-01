Angels inverteix en Internxt, una startup que impulsa un núvol que "respecta la privacitat de l'usuari"

El "renovat impuls" a Angels, puntualitzen, va començar fa dos mesos amb el nomenament de Pepe Peris com a director general. Dins d'aquesta nova estratègia, Deck&Docks, fòrum d'inversió en startups en format online, passa a integrar-se dins d'Angels. La iniciativa, que va sorgir al maig del 2020, reuneix tots els mesos més de 200 inversors privats -Venture Capital, Corporate Venture Capital, Family Office o Business Angels- que ja han invertit més de 2 milions d'euros.

"A més d'accelerar el ritme inversor en empreses, des d'Angels volem ampliar el nostre impacte en l'ecosistema emprenedor. Lanzadera és ja un referent d'emprenedoria, i des d'Angels hem d'acompanyar amb la inversió. Per açò, anem a ser proactius connectant les empreses en ronda que passen per Marina d'empreses amb inversors privats; ja siga a través de Deck&Docks, un fòrum cada vegada més rellevant, o a través de futurs vehicles que faciliten inversions conjuntes", afirma Pepe Peris en un comunicat.

D'altra banda, Angels ha renovat la seua pàgina web amb l'objectiu de fer més visible la seua filosofia d'inversió i donar a conéixer tant a inversors com a emprenedors les vies d'accés les seues activitats, sempre vinculades a l'entorn de Marina d'empreses.

Angels ha liderat una ronda d'inversió de 250.000 euros en Internxt, startup que ha sigut accelerada per Lanzadera i el fundador de la qual i CEO és el jove emprenedor valencià Fran Villalba. El primer dels servicis de l'empresa és Internxt Drive, un núvol a l'estil de Dropbox o Google Drive en la qual solament l'usuari pot veure els seus arxius.

Per a açò, Internxt Drive, disponible tant per a particulars com per a empreses, fa ús d'encriptació de punt a punt i tecnologia blockchain de manera que els arxius que es pugen estan completament a resguard de tercers. L'empresa ha passat de tindre dos treballadors a comptar amb 15 a la fi del 2020 i espera facturar un milió d'euros el 2021.

"Internxt és una tecnològica que ha sabut posicionar-se amb uns servicis diferencials en Internet que aporten privacitat a l'usuari gràcies al lideratge de Fran. Iniciem l'any amb noves participacions en Classlife i en Internxt, però anem a anar a més, ja que ens hem marcat l'objectiu d'incrementar el nombre d'inversions consolidant Marina d'empreses com un dels principals ecosistemes emprenedors a escala nacional i internacional", assegura Pepe Peris.