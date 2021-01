Así será el convenio de Bertín Osborne y Fabiola Martínez

Fabiola Martínez y Bertín Osborne empiezan a organizar sus vidas por separado. Después del comunicado mediante el que el cantante anunció su separación, empiezan a conocerse detalles del convenio regulador que permitirá a la expareja firmar una separación de mutuo acuerdo. Ajenos a los rumores que unen a Bertín con una joven sevillana llamada Lourdes, uno y otra se reparten elogios incomprensibles a través de las cámaras de televisión.

A pesar de que ambos dibujan una realidad muy amable, lo cierto es que la relación actual entre ellos es tensa y delicada. Me consta que desde el pasado martes Fabiola ha mantenido conversaciones puntuales con su despacho de abogados para intentar dirimir, con cierta premura, los asuntos económicos que conciernen a sus hijos.

A pesar de que la venezolana ha confesado públicamente que el suyo fue un matrimonio en régimen de separación de bienes, no se descarta que en el futuro se solicite algún tipo de compensación económica. "Ella no lo ha pedido de momento, pero nadie en este proceso asegurar que esto no se vaya a producir dentro de un tiempo porque además sería justo", dice alguien cercano a la ya expareja.

Las mismas fuentes confirman que Bertín se hará cargo del pago del alquiler de la nueva casa de Madrid en la que Fabiola vivirá con sus hijos, de los gastos derivados de la educación, actividades extraescolares y aquellos relacionados con la enfermedad de Kike.

También se ha aprobado que, por el momento, Fabiola siga siendo presidenta de la Fundación que lucha por los intereses de las familias de niños con discapacidad y en la que ha estado volcada de forma admirable durante los últimos años.