Bertín Osborne aclara los aspectos económicos de su ruptura con Fabiola y asegura que no va a rehacer su vida

Días después de hacer pública su separación de Fabiola Martínez, Bertín Osborneha salido al paso de las especulaciones que tienen que ver con los aspectos económicos de la misma.

Así, el cantante, aclara en un amplio comunicado en sus redes sociales lo que es verdad y lo que no, lo que quiere y lo que no. Todo con tono amable y sin buscar polémica.

En cuanto a la parte económica de la ruptura, aclara: "Antes de casarme, cuando le pedí matrimonio, me contestó poniéndome una condición: quiero separación de bienes. Me lo exigió ella. Yo la verdad es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición".

"Fabiola me ha dicho: 'Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos".

Por todo ello, escribe el artista, se deshace en elogios hacia la que ha sido su mujer estas dos últimas décadas: "Esa es Fabiola. La mujer más integra, independiente y brillante que he conocido".

En cuanto a su futuro sentimental, advierte de que ya no va a rehacer su vida. "No voy a encontrar a nadie igual que Fabiola, de manera que no voy a buscar más. Me corto la coleta como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos, a mis animales y deporte. Lo demás, ¿para qué?", dice tajante el presentador de Mediaset.

Además, en el comunicado aclara aspectos de su patrimonio que quiere dejar claros de una vez por todas, aunque, como escribe, no es la primera vez que lo hace.