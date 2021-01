Cvirus.- Les forces i cossos de seguretat col·laboraran en el control del tancament de les grans ciutats valencianes

Així, ho ha confirmat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, a la Generalitat durant la reunió telemàtica de coordinació que s'ha celebrat per a estudiar les noves mesures anticovid que ha publicat aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

A més, Calero ha apel·lat a l'autocontrol en la limitació de les reunions als convivents en l'espai privat en ser la inviolabilitat del domicili un dret fonamental.

Per al compliment de les resolucions que arrepleguen les mesures restrictives, la Generalitat havia sol·licitat la col·laboració de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana i dels ajuntaments, a l'efecte de cooperació, si escau, a través dels cossos i forces de seguretat i de la policia local, per al control i aplicació de les mesures adoptades.

Calero ha confirmat que les Forces i Cossos de Seguretat a la Comunitat Valenciana seguiran controlant com fins ara el tancament perimetral del territori valencià, la custòdia de les vacunes que setmanalment arriben a l'aeroport de Manises, la concentració de persones en espais públics -amb un pla específic de la Policia Nacional per a evitar el consum d'alcohol en la via pública-, així com el compliment de les restriccions a la mobilitat nocturna.

Sobre aquest tema, ha destacat que aquestes "mesures són necessàries per a salvar vides" i ha traslladat a l'Administració valenciana la col·laboració de l'Estat en aquest sentit. "Quedem-nos a casa, sabem el que hem de fer per a frenar la corba, no esperem al fet que una norma ens ho diga", ha insistit.