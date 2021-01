AMP Junta prorroga 14 días más el cierre interior de hostelería, los centros comerciales y deportivos y salas de juego

Así lo ha anunciado Casado en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia de Coronavirus en la Comunidad y donde ha precisado que se mantiene el nivel 4 de las nueve provincias de Castilla y León, que se encuentran en "riesgo muy alto".

Se trata de prorrogar las medidas que entraron el vigor el pasado 12 de enero y cuya vigencia concluía a las 23.59 horas de este martes, 26 de enero, pero que serán prorrogadas otros 14 días ante la evolución epidemiológica en la Comunidad, donde todas las provincias, excepto Burgos, presentan una incidencia acumulada a 14 días que supera los mil casos, incluso se llega a los 2.125 casos en la provincia de Segovia.

Por ello, Casado ha explicado que ante una situación "que ha empeorado" en las nueve provincias de la Comunidad se mantiene el nivel 4 de "riesgo muy alto" en todas ellas y se prorrogan las medidas restrictivas excepcionales y que supone el cierre de los grandes centros comerciales, los comercios individuales de más de 2.500 metros, el cierre interior de la hostelería, que mantiene abiertas las terrazas y el servicio de cocina a domicilio.

Asimismo, se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física no oficial y no federada, que no sean al aire libre y se suspende la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, además de que no se permite la asistencia de público a ningún evento deportivo.

Igualmente, se cierran los establecimientos y locales de juego de apuestas de la Comunidad.