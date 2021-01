Cvirus.- Puig defèn que el trasllat de l'hospital de campanya es va fer per "prudència" i que ja pot atendre pacients

Així s'ha pronunciat el cap de l'executiu valencià en una visita a Burjassot, on ha apuntat que la consellera ha acudit al centre aquest matí, i que s'ha mantingut "en tot moment" presencia tècnica per a garantir la seguretat. No obstant açò, no ha detallat si els pacients traslladats tornaran al centre o es mantindran en les instal·lacions de l'antiga Fe. Sí ha assegurat que els pacients han estat "ben atesos".

D'altra banda, respecte a l'anunci d'accions legals per part de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, Puig ha dit que no li estranyen "les paraules altes d'aquesta senyora" i ha manifestat que existeix una "obsessió" contra aquests annexos que "estan funcionant bé a Alacant i Castelló i han funcionat per al necessari".

"No vull polemitzar", ha agregat el president, ja que l'"única obsessió" per la seua banda és "intentar superar la pandèmia". Així, ha apuntat que "cadascú té la seua agenda" i la seua, segons ha afirmat, és "ajudar els professionals en tot el que es puga".