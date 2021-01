Ana Rosa Quintana pide que se vacune al Rey antes que al resto de la población

En estas últimas semanas hemos sido testigos de como diferentes dirigentes políticos han recibido la vacuna contra el Covid-19, cuando no se encontraban dentro de los grupos de riesgo. El protocolo de vacunación exige que los primeros en recibir la fórmula de Pfizer deberán ser los residentes en los centros de mayores y personal sanitario y sociosanitario.

Este lunes, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han analizado algunos casos en los que dirigentes políticos han recibido la vacuna y han debatido sobre la moralidad de esta práctica. La presentadora Ana Rosa Quintana ha defendido la posibilidad de vacunar, lo antes posible, a altos cargos.

"¿No os parece que hay diversos cargos que deberían ser vacunados antes que el resto de la población?", ha comentado la comunicadora. La periodista ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los principales "líderes" y puestos de poder del país recibieran la dosis para estar en una buena condición física para desempeñar su trabajo.

No obstante, Quintana ha criticado la decisión de los alcaldes que han hecho uso de su poder para "colarse" y recibir la vacuna antes que otros ciudadanos de riesgo. Sin embargo, la presentadora ha separado estos puestos políticos a otros altos cargos que "deberían poder vacunarse". "Se debería vacunar al Rey", ha añadido la conductora del programa.

La respuesta de Quintana no ha dejado indiferente a nadie y sus colaboradores han reaccionado defendiendo que el Rey y principales políticos del país no forman parte de los grupos de riesgo. "Igual el protocolo está mal y hay que cambiarlo. No digo que se vacune a todos los políticos, pero si al Rey, al presidente y a un grupo de cinco o diez más", ha sentenciado la presentadora.