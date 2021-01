Adriana Abenia posa tras su operación de pecho: "Ahora mismo pienso que no voy a volver a ser madre"

La maternidad no es un proceso sencillo y Adriana Abenia lo sabe bien. Ser madre es tener un amor incondicional a cambio de cero descanso. En su última entrevista con Vanitatis, la presentadora se ha mostrado muy sincera y, al igual que informó en sus redes sociales, explicó que había tenido que ser operada de un bulto en el pecho.

"Nunca me había planteado hacerme esto, pero ya que tenía que entrar a quirófano, quise arreglármelo, porque ahora mismo pienso que no voy a volver a ser madre", explicó Adriana.

La presentadora, que tuvo que operarse de un bulto sospechoso en el pecho, aprovechó que ya estaba en el quirófano para devolver la forma que sus pechos tenían antes de ser mamá: "Lo del pecho fue algo que no sabía si contarlo o no, pero luego pensé que si conseguía que al menos fuera a hacerse las pruebas diagnósticas iba a merecer la pena. Me ha quedado el pecho muy bonito y ahora toca lucirlo".

Además, parece ser que la colaboradora se ha tomado al pie de la letra sus palabras y, en plena borrasca Filomena, se ha plantado en la nieve posando en ropa interior.