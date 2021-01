Beamonte (PP) urge un plan de choque económico real y global para proteger al tejido empresarial aragonés

Durante su intervención en la clausura del XIII Congreso del Partido Popular de Teruel, donde se ha reelegido como presidente a Joaquín Juste en un acto que ha contado también con la participación de la vicesecretaria de Organización nacional Ana Beltrán, el presidente de los populares aragoneses ha puesto el acento en la necesidad de este plan de choque dada la virulencia de la crisis económica generada por la pandemia y su prolongación en el tiempo.

Por ello, ha exigido al Ejecutivo autonómico que "deje de ir como pollo sin cabeza", ya que no se trata de dar ayudas puntuales a sectores concretos que, además, han sido "pocas e insuficientes". "Un gobierno no puede ser mero relator de la situación, un gobierno debe activar los mecanismos necesarios para frenar la sangría e invertir la tendencia", ha afirmado.

Para Beamonte, "ni los anuncios repetidos hasta la saciedad ni las fotos van a permitir que los aragoneses salgamos adelante", por lo que ha recomendado al Gobierno aragonés que, si no tiene capacidad para ponerlo en marcha, cuente con expertos económicos, "porque el daño a nuestra economía está siendo estructural y los parches no sirven", y que, si no cuenta con el dinero necesario, sea capaz de exigir al Gobierno de España que se implique.

"La realidad es que la enfermedad causa estragos en la salud y, después de un año, estragos en la economía de las familias, pero el Gobierno de Aragón está desbordado, superado y es incapaz de aceptar ayuda alguna", ha lamentado.

FALTA PREVISIÓN

El presidente del PP-Aragón ha mostrado su preocupación con la "manifiesta falta de previsión y planificación" del Gobierno de Aragón que "sigue sin encontrar el camino para minimizar los efectos de la pandemia, aplicando las mismas medidas en todas las olas de contagio, que ya se han demostrado insuficientes".

Para Beamonte, "nadie era experto en la gestión de una pandemia, pero ha pasado casi un año, y la obligación de todo gobierno es adaptar sus políticas a la realidad. La realidad es que no podemos hacer ahora lo mismo que en junio cuando se dio por finalizado el primer brote".

Así, ha vuelto a reclamar el rastreo masivo en las áreas sanitarias más afectadas, con PCR generalizados, y un mayor ritmo en el plan de vacunación de 24 horas los siete días de la semana.

VACUNAS COVID

En este sentido, se ha mostrado muy crítico con la decisión de que a Aragón "lleguen menos vacunas" y con el "silencio cómplice y la dejación de responsabilidades" del presidente Lambán que "no es capaz de exigir a Sánchez las dosis que corresponden a los aragoneses ni de decirle que asuma su obligación, que es gestionar".

"Menos fotos, y más apoyo a los españoles y aragoneses. Cuando la pandemia se está convirtiendo en un enfrentamiento entre las autonomías por las medidas a aplicar o para convertir las dosis de vacunas en un mercadeo hay un responsable y ese es Pedro Sánchez", ha criticado.

CINCOS AÑOS PERDIDOS PARA TERUEL

Durante su intervención, Beamonte también ha hecho balance de la gestión "errónea" que el Gobierno de Aragón ha tenido con la provincia de Teruel en los últimos cinco años.

De este modo, ha puesto de manifiesto los problemas que sufre la Atención Primaria o la construcción de los hospitales, que "se ha convertido en la historia de nunca acabar". También ha resaltado los problemas de conectividad y de cobertura telefónica que, tal y comoha advertido, "podría haberse solucionado si el sectarismo de este Gobierno no le hubiera llevado a paralizar el plan 300x100 sin una alternativa real y efectiva".

Además, ha reparado en el "problema acuciante" que vive la Comarca de Andorra tras el cierre de la central térmica, donde después de dos años del anuncio de la ministra Ribera de la firma del convenio de Transición Justa "siguen sin llegar empresas". "La debilidad con la que esa comarca va a hacer frente a los estragos económicos que causa esta pandemia podía haberse evitado. Y el presidente de Aragón en esto, en lo importante, también está callado", ha criticado.

CONGRESO PP-TERUEL

El presidente del PP-Aragón ha expresado su agradecimiento al presidente Joaquín Juste por su trabajo y lo ha hecho extensivo también al conjunto de la organización provincial por "ser un modelo, por su cohesión y por su identidad común, que hace que todos asumáis como propio lo que ocurre en cualquier punto de la provincia".

Un ejemplo de lo que es el Partido Popular de Aragón, ha dicho Beamonte, cuya razón de ser es "ayudar a los aragoneses". "Nosotros no estamos en la confrontación por el desgaste y el Gobierno de Aragón debe ser capaz de entenderlo y de reconocer la situación porque eso permitirá salvar el presente de nuestra comunidad, que es la única forma de garantizar un futuro. Es nuestra obligación y es su obligación", ha asegurado.