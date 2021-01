La dura crítica del doctor Carballo a Fernando Simón: "Es el mayor negacionista de este país"

César Carballo, el director adjunto de Urgencias del hospital Ramón y Cajal de Madrid, estuvo este sábado en LaSexta Noche para dar su opinión sobre la gestión de la pandemia en España, intervención en la que lanzó una dura crítica al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

"Simón es el principal negacionista de este país, es así de claro", expresó Carballo en el coloquio del programa.

Carballo recordó algunos de los vaticinios fallidos de Simón: "No iba a haber infección, tres casos, las mascarillas no hacían falta, luego estamos al límite de la tercera ola, la variante británica va a ser marginal cuando ya está aquí, en tres semanas será la cepa dominante...".

Sobre la variante británica, Carballo añadió: "Hay una cosa muy importante, y es que estamos viendo cargas virales altísimas con la cepa británica, lo cual nos decía que el sentido común que debía ser más virulenta, porque los pacientes con más carga viral son los que suelen ir a peor, y en este caso estamos viendo la cepa británica con una carga viral altísima".

El doctor Carballo resumió los fallos de la gestión de Simón y el Gobierno en general: "El no tomar medidas, el negacionismo de decir que ya está acabando la tercera ola... ¿en base a qué a datos? ¿cómo dice usted que no hay variante británica si no tiene datos para decirlo?", se preguntó Carballo.

"Es que este señor es el director del Centro de Control de Emergencias Sanitarias, este señor no está protegiendo al país, es un problema serio", sentenció el médico.