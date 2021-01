València injectarà prop de 29 milions en els sectors afectats per les restriccions

València injectarà prop de 29 milions d'euros en els sectors més afectats per les restriccions a conseqüència de la Covid-19 gràcies al Pla Resistir que ha aprovat el Govern de Ximo Puig.

Així ho ha avançat en un comunicat la regidora de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Pilar Bernabé, que ha precisat que prop de 10.000 empreses i autònoms podran beneficiar-se d'aquestes ajudes.

En concret, València disposarà de 28.840.194 euros, dels quals el 15% corresponen a l'Ajuntament, el 22,5% a la Diputació de València i el 62,5% restant a la Generalitat Valenciana, que d'aquesta manera augmenta la seua aportació.

L'edil ha indicat que la tramitació d'aquests recursos es farà per la via d'urgència i amb la major celeritat perquè puguen estar a l'abast dels afectats com més prompte millor. D'aquesta manera, en el Ple del pròxim dijous s'aprovarà la modificació de crèdit extraordinària i urgent per a l'aportació de l'Ajuntament al Pla Resistir. A més, s'està treballant sobre la convocatòria d'ajudes per a llançar-les amb caràcter urgent.

Pilar Bernabé ha avançat que amb l'objectiu d'agilitzar aquest procés i facilitar l'accés a les ajudes, la setmana que ve es reunirà amb representants de tots els sectors afectats. El dilluns es reunirà amb representants d'hostaleria i turisme; el dimarts gimnasos i cultura, mentre que el dimecres mantindrà una trobada amb el sector de les festes, que també s'han inclòs en la convocatòria d'ajudes.