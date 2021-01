Rosanna Zanetti muestra las secuelas físicas que le dejaron sus dos embarazos

Rosanna Zanetti ha vuelto a responder a las dudas de sus seguidores a través de una ronda de preguntas en Instagram. Y, si bien el pasado miércoles se sinceró acerca de sus dos partos, esta vez lo ha hecho sobre las secuelas físicas que estos le dejaron.

La modelo venezolana ha reflexionado sobre las estrías que tiene en la barriga como consecuencia de los partos de Matteo y Bianca, sus dos hijos en común con el cantante David Bisbal.

"¿Te quedaron estrías en la barriga?", le ha preguntado una seguidora, a lo que la influencerha respondido: "Tengo algunas en la parte arriba del ombligo que me salieron con Matteo y luego con la barriga de Bianca se intensifico mucho".

Rosanna Zanetti muestra su tripa. INSTAGRAM / ROSANNA ZANETTI

Zanetti, de 32 años, ha publicado una fotografía de su barriga para mostrar su estado actual. Eso sí, ha afirmado que hay mujeres que no experimentan estas consecuencias, como su madre: "Conmigo engordó 20 kilos y no le salió ni una. Y yo, en mis embarazos, habré engordado entre 12 y 14 kilos y sí me salieron".

Por otro lado, la modelo ha querido normalizar la aparición de las marcas en la piel, y ha subrayado que no existen cremas milagrosas para corregirlas. Lo más importante es ser cuidadosa y quererse a una misma: "Es muy importante hidratarse todos los días, ponerse cremas durante el embarazo, beber agua...".