Rosanna Zanetti habla por primera vez de sus partos: "No he sentido más dolor en mi vida"

Tres meses después de convertirse en madre por segunda vez, Rosanna Zanetti ha querido sincerarse sobre cómo vivió la experiencia de dar a luz a sus dos hijos, Bianca y Matteo, ambos en común con David Bisbal.

A través de una serie de stories en Instagram, la actriz venezolana ha explicado que tuvo "dos experiencias de parto muy diferentes, pero muy buenas", y que en ambas decidió recurrir a la epidural.

La modelo, de 32 años, ha comenzado relatando su primera vez en el paritorio: "En mi primer parto yo nunca sentí contracciones. No sé por qué, igual tengo una tolerancia al dolor bastante alta. Rompí aguas, me fui al hospital, resultó que ya estaba dilatada y dos horas después de que me pusiesen la epidural di a luz después de ocho minutos literales en el paritorio".

Tras su experiencia con Matteo, que pronto celebrará su segundo cumpleaños, la intérprete fue optimista: pensaba que el parto sería tan sencillo como el anterior, pero no ocurrió así. A la semana 40, Zanetti empezó a notar contracciones muy leves, por lo que decidió quedarse en casa. Eso sí, cuando llegó el momento de dar a luz, se guio por su "instinto": "Tras dos horas sintiendo contracciones, debía ir al hospital".

"Allí me dijeron que no me veían lo suficientemente desencajada. Pero cuando me examinaron vieron que efectivamente estaba de parto. Tuve mucha razón al escuchar mi cuerpo y mi instinto, sobre todo porque dicen que los segundos partos suelen ir más rápido", ha contado.

Los médicos le pusieron la epidural y la dilatación pasó de cuatro a diez en cuestión de minutos. "El dolor que yo sentí ahí no lo había sentido en mi vida. No se me va a olvidar jamás", ha sentenciado, asegurando que, por suerte, "la niña salió sola" después de "tres minutos".