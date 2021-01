El alcalde y el cura de un pueblo de Valladolid se vacunan como parte de residencia pese a no trabajar en ella

El alcalde del pequeño municipio vallisoletano de Villavicencio de los Caballeros -210 habitantes-, Alberto de Paz, junto con otros ediles del Consistorio y el cura del pueblo recibieron la primera dosis de la vacuna de la Covidcomo parte del patronato que gestiona la residencia de mayores ubicada en la localidad.

Por este motivo, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid ha acusado al alcalde socialista de utilizar la condición de patrono de la residencia de la tercera edad que le atribuye su puesto para ser vacunado en condición de trabajador.

Por su parte, la directora de la residencia Santo Domingo y Santa Eloisa, Gloria Vázquez, ha explicado que "se siguieron todos los cauces legales" en el proceso de vacunación, ya que, en una conversación telefónica le confirmaron desde la Consejería de Sanidad que incluyera a los miembros del patronato -con el alcalde-. Una autorización que niega que existiera el delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos.

Vázquez ha defendido que habló con la persona responsable de residencias rurales de Valladolid del área oeste y que al comentarle que en la residencia los miembros del patronato tienen un papel "muy activo", esta persona le autorizó a incluirlos en el listado como trabajadores.

"No sé en otras fundaciones cómo funcionan los patronos, pero aquí no vienen una vez al año a firmar y se van", ha argumentado Vázquez, quien ha insistido en la labor "desinteresada" y "muy activa" de los miembros del patronato, que "no cobran ni un solo céntimo".

Ha argumentado que, tras diez meses sin poder acudir a la residencia por la situación de pandemia, plantearon a Sanidad la situación y la función que tenían antes de la llegada de la covid cada miembro del patronato, poniendo como ejemplo la labor "imprescindible" del cura, que es miembro y uno de los vacunados.

Sobre el alcalde, la directora ha indicado que al presidir el patronato tiene labores de "gestor", pero que antes de la pandemia tenía contacto con los residentes porque "quieren charlar con él, necesitan hablar y su apoyo", situación que contó en la conversación telefónica mencionada y que, reitera, sirvió como "autorización previa" para incluir al patronato en el listado.

Mientras, el delegado territorial de la Junta ha criticado al regidor de Villavicencio porque el puesto de patrono está asociado a la alcaldía, por lo que le ha reprochado utilizar su puesto en el Ayuntamiento para recibir la vacuna.

Cobos ha aclarado que en la primera fase de vacunación solo pueden recibir la dosis los trabajadores sociosanitarios como enfermeras, auxiliares o personal de limpieza, y que por tanto "nadie dio el visto bueno" a incluir a los miembros del patronato en el listado.

"El equipo de vacunación ha obrado de forma correcta", ha defendido el delegado, quien ha reiterado que pidieron al centro la lista de los trabajadores y que no se autorizó incluir a los patronos, por lo que ha pedido a la dirección del centro que "no manipulen".

Finalmente, el secretario provincial del PSOE en Valladolid, Manuel Escarda, ha mostrado "la más firme condena" a la actuación del alcalde -no es afiliado- y la dirección de la residencia, por ser "un error, una equivocación" y por llevarse a cabo fuera del protocolo de vacunación.