Los límites de las parejas de 'La isla de las tentaciones 3' que activarán la luz de la tentación

La isla de las tentaciones regresó este jueves con una primera gala repleta de novedades para los concursantes de esta edición. Una de ellas es la famosa luz de la tentación, una alarma luminosa y acústica que se activará en las lujosas villas situadas en República Dominicana cada vez que alguien de la pareja sobrepase los limites con los solteros o solteras.

Sin embargo, aunque sabrán que en la otra casa se han traspasado, no sabrán qué concursante lo ha hecho. Pero, ¿cuáles son los limites que han establecido las propias parejas?

Estos son los límites de los concursantes

La mayoría ha asegurado que uno de los límites que no podría perdonar sería un beso. Jesus no soportaría que tuviera "complicidad, afinidad o miradas". Mientras que Hugo, Diego, Manuel y Rául han dejado claro que lo que terminaría con su relación sería un beso.

¿Y qué dicen las chicas? "No soportaría que tenga tonteo, afinidad, por las caras, la risa tonta, besitos y si tiene una relación más intima con alguna eso ya no lo perdono", ha dicho Marina. Lucia, por su parte, no podría soportar "un beso, ni acostarse con nadie, ni bailes demasiado fuera de lugar, ni que esté demasiado pendiente de otra persona".

Lola y Lara han marcado los besos como límite para activar la alarma, mientras que Claudia ha asegurado que lo que más temor le produce es el terreno sexual, aunque tiene claro que su pareja la quiere.