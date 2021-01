El videoclip donde Diego besa a una de las tentadoras de 'La isla de las tentaciones 3' y provoca el enfado de Lola

Este jueves arrancó el esperado programa de La isla de las tentaciones 3 en Telecinco en el que pudimos conocer a las cinco parejas participantes que pondrán a prueba su confianza, así como al grupo de solteros y solteras que llega en busca del amor.

Diego y Lola protagonizaron el primer gran conflicto del estreno del reality por culpa de un videoclip en el que Diego besa a otra mujer. Pero, ¿qué desencadenó el gran enfado de Lola?

La pareja se conoció en Mujeres y hombres y viceversa y llevan tres años juntos, pero los celos son los principales problemas de la relación, sobre todo por la desconfianza que siente Lola hacia su pareja.

"La crisis más gorda que hemos tenido fue por un videoclip en el que tuvo que besar a una chica. Supuso una falta de respeto hacia mí. Le mandé a la mierda y al día siguiente me marché de casa", contaba Lola en la gala.

Este es el videoclip que desencadenó la bronca

Todo estalló cuando las solteras se presentaron y Lola descubrió que una de ellas, Alba, es la chica con la que su novio se besó en el famoso videoclip. Aunque la tentadora aseguró que no sabía que Diego era uno de los participantes, Lola no se lo creyó y se vivió uno de los primeros momentos de tensión del programa.

"Yo no hice nada, si te pones celosa no es mi culpa", respondía Alba. Esto terminó de enfadar a Lola: "No mientas porque yo vi las conversaciones. ¡Ya me estoy chinando!".