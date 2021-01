Cvirus.- Puig sobre el toc de queda: "No compartim la decisió del Govern i esperem que atenga la nostra petició"

Puig, després de presentar un paquet d'ajudes als autònoms, ha assenyalat sobre aquest tema que seria "bo" que el Govern central "atenguera" la petició de les huit comunitats que ahir van reclamar en el Consell Interterritorial modificar l'alarma per al toc de queda perquè "tot el que és la restricció de mobilitat és molt important en aquest moment clau de la pandèmia".

No obstant açò, ha destacat que en la reunió el Govern els va traslladar que les comunitats tenen "suficients recursos legals per a aquest moment de la pandèmia", però "es va obrir una via de diàleg" ja que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, es va comprometre a estudiar aquesta proposta, i ha confiat que "es resolga en els pròxims dies". "Estem pendents d'eixe diàleg i que s'atenga la nostra petició", ha recalcat.

Amb tot, ha recalcat que "més enllà d'una mesura concreta el que cal intentar és que l'espai de corresponsabilitat avance cada vegada més" perquè, ha recalcat, s'està patint "el tancament de sectors econòmics i si fem el mateix que féiem en els establiments públics en espais tancats estarem absolutament fora de la realitat".

Així, ha recalcat que la lluita contra la pandèmia és "una causa comuna" que "depèn en gran manera de la corresponsabilitat de cadascun de nosaltres". Per açò, ha insistit que el toc de queda és una mesura que per si mateixa "no solucionarà gens si no hi ha una corresponsabilitat" i que la societat ha d'interioritzar un missatge "clar": "tindre les menys relacions socials perquè fins i tot les situacions permeses no estan exemptes de risc".