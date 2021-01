Cvirus.-Hostelers valencians envolten la Generalitat en protesta pel tancament de la seua activitat: "És la ruïna total"

Baixar la persiana a les 17.00 hores, com es va establir el passat 7 de gener, va ser "l'estocada final" i ara el tancament complet de l'activitat és "la ruïna total del sector", ha assegurat Juan Ortega, portaveu de la Coordinadora d'Hoteleria dels Barris de València, en declaracions als mitjans durant la protesta.

En aquest escenari, "més de la mitat dels negocis que hi havia obert, que ja eren menys de la mitat dels quals hi ha, van a tancar. Estem parlant que més del 50% del sector segurament tancarà i no tornarà a obrir", estima Ortega.

L'acte de protesta ha arrancat amb la lectura d'un manifest, en el qual la Coordinadora d'Hoteleria dels Barris de València assenyala que "no es pot tancar l'hoteleria per a parar en sec l'escalada de contagis a la Comunitat Valenciana sense suspendre tota l'activitat econòmica no essencial".

"Ja està bé de greuges comparatius i de culpabilitzar l'hoteleria i l'oci, posant-los en el centre de la diana quan es parla de l'origen dels contagis sense cap evidència científica provada", subratlla el manifest.

Per a la Coordinadora, "el sector està pagant, a més, un elevat cost, amb un tancament que arriba sense un suport econòmic que verdaderament atenga les necessitats de les milers de pimes que difícilment poden seguir mantenint-se en peus, sense ingressos i amb unes elevades i asfixiants despeses fixes mensuals".

"SEGUIM SENSE SABER QUINES AJUDES ENS VAN A DONAR"

Davant aquesta situació, els hostelers reclamen ajudes. Ortega ha assenyalat que "el 'Pla Resisteix' sona molt bé en els titulars, però a dia de hui seguim sense saber en què va a consistir i en què ens van a ajudar. Va haver-hi un anunci el dilluns, han passat quatre dies i a dia de hui seguim sense saber quines ajudes ens van a donar i en quin moment".

En aquest sentit, el portaveu de la Coordinadora ha admès que "hi ha un sentiment generalitzat de desconfiança, perquè estem cansats de la lletra xicoteta de tots els decrets i normatives que s'han aprovat fins ara, que han acabat convertint-se en ajudes parany que no han arribat a tots".

Per a evitar que es repetisquen els mateix errors, la Coordinadora d'Hoteleria dels Barris de València demana participar en una nova mesa de negociació que atenga les demandes dels propis hostelers i "que hauria d'activar-se amb caràcter d'urgència", ja que "les ajudes directes no han de demorar-se ni un dia més", ha puntualitzat.

Ortega ha recordat que les pimes de l'oci i l'hoteleria suposen el 7% del PIB a la Comunitat Valenciana, generen una riquesa de prop de 12.000 milions d'euros, dels quals 4.000 milions van a parar a les arques públiques en ingressos a través d'impostos cada any. "Amb aquestes xifres, ens mereixem les ajudes perquè a més les anem a pagar, quan comencem a treballar. Amb els impostos que estem pagant se'n van a pagar sobradament", ha argumentat Ortega.

"Les nostres persianes s'han baixat i no sabem ni quan ni com i ni si les podrem tornar a alçar", ha lamentat Ortega. En aquest moment s'han alçat unes claus, un un missatge per al Consell: "Són les claus dels nostres negocis, les té Ximo Puig i la Generalitat, són ells els que han de fer que aquestes claus servisquen per a obrir els nostres negocis i funcionar", de manera que a l'estiu, quan se suposa que va a arribar el turisme, tinguem una indústria del turisme".

En cas contrari, "quan comencen a arribar turistes no va a haver-hi empreses del turisme a la Comunitat Valenciana perquè anem a estar tancats o arruïnats", ha sentenciat.